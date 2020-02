Greg Oden parle de son surnom de «buste»

Dans le cadre d’une récente interview en podcast avec Alex Kennedy de HoopsHype, l’ancien grand homme de la NBA, Greg Oden, a parlé de son étiquette de «buste».

La popularité d’Oden a commencé à augmenter en jouant pour l’Ohio State. Dans sa seule saison avec les Buckeyes (2006-07), le centre de sept pieds a mené l’équipe à un championnat Big Ten.

Les éclaireurs de la NBA avaient l’œil sur Oden, car il était clairement une force dominante dans la peinture. En fin de compte, les Portland Trail Blazers ont fait de lui le choix numéro un en 2007. Malheureusement, cependant, il a raté toute la saison 2007-08 après avoir subi une opération de microfracture au genou.

Les blessures ont continué d’entraver le temps de jeu d’Oden au fil de la saison. En conséquence, les Trail Blazers ont décidé de le renoncer en mai 2012. Il a signé avec le Miami Heat en août 2013, mais n’a pas réussi à gagner du terrain en tant que facteur contributif.

Juste ou pas, la plupart des analystes de la NBA qualifient Oden de «buste», mais il ne le voit pas nécessairement de cette façon:

“Vous avez lu ça?! Tout d’abord, je ne lis pas du tout les commentaires. Je peux lire les trois premiers commentaires, qui sont généralement des gens que vous connaissez, mais je ne fais pas défiler vers le bas et je ne me soucie pas de ces choses », a déclaré Oden dans son interview avec HoopsHype. «Honnêtement, avec le mot« buste », je le jetais quand je parlais de moi. J’ai en quelque sorte enlevé le pouvoir en disant: “Je pourrais être un buste, mais c’est la pensée personnelle de quelqu’un d’autre.”

«J’ai eu une opportunité et cela n’a pas fonctionné, ce qui est regrettable. Cela ne s’est pas déroulé comme prévu, mais je pense que j’étais en fait un sacré basketteur à l’époque », a ajouté Oden. “Histoire amusante à propos de ce mot” buste “: Si vous allez sur YouTube et tapez” Greg Oden vidéo surlignée “, la meilleure est en fait celle intitulée” Greg Oden: un buste? ” Allez regarder ça. Je l’ai regardé. En fait, je le regarde beaucoup, ça me fait du bien! (des rires)”

Oden a joué en 105 matchs au cours de sa carrière dans la NBA, accumulant des moyennes de 8,0 points sur 57,4% de tirs sur le terrain et 6,2 rebonds.

Oden aurait-il pu être un joueur différent sans les blessures? Il semble que nous ne soyons plus qu’à nous demander.