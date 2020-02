Greg Robinson des Browns arrêté pour possession de 157 LIVRES de marijuana

Le plaqueur offensif des Cleveland Browns, Greg Robinson, a été arrêté cette semaine pour avoir prétendument transporté de la drogue après que les forces de l’ordre au poste de contrôle de la Sierra Blanca à l’extérieur d’El Paso, au Texas, aient trouvé un étonnant 157 livres de marijuana emballées dans des sacs polochons dans une voiture dans laquelle il voyageait.

Robinson, son coéquipier de football professionnel Quan Bray et un troisième individu identifié comme étant un conducteur d’Uber ont tous été arrêtés par la police. Robinson et Bray ont été accusés de complot en vue de possession avec intention de distribuer de la marijuana et de possession avec intention de distribuer de la marijuana, et pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison s’ils étaient reconnus coupables.

Malgré son arrestation à un point de contrôle de la patrouille frontalière, il y a beaucoup de désinformation autour de l’arrestation de Robinson. La plainte pénale publiée par le ministère américain de la Justice indique que Robinson et Bray ont engagé un chauffeur Uber qu’ils connaissaient depuis 2018 pour les emmener de Los Angeles à la Louisiane lors d’un voyage qui a commencé dimanche. Bien qu’ils n’essayaient pas de traverser la frontière, Robinson aurait ordonné à Bray de prendre la relève en tant que conducteur à l’approche du point de contrôle sur l’Interstate 10, et aurait dit à la troisième personne de réclamer la marijuana comme la leur si les policiers les arrêtaient. Le chauffeur d’Uber, dont le nom n’a pas été dévoilé au public, a refusé, selon la plainte, affirmant qu’il n’aurait pas conduit le couple s’il avait su qu’il y avait de la drogue dans la voiture.

On ne sait pas pour l’instant pourquoi Robinson et Bray ont décidé de traverser le checkpoint de la Sierra Blanca. Voyager de Los Angeles à la Louisiane n’a pas nécessité de prendre l’Interstate 10, qui passe par le point de contrôle. Même s’ils avaient une raison précise de passer par El Paso, ils auraient pu prendre l’US-62 comme route alternative, en évitant le point de contrôle tous ensemble.

Alors que le trio approchait du point de contrôle, un officier canin des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis a alerté les forces de l’ordre que quelque chose se trouvait dans le véhicule, et une fouille a révélé 157 livres de marijuana emballées dans des sacs polochons dans la zone de chargement arrière. Sans surprise, Robinson et Bray ont été arrêtés, car 157 livres de marijuana est un montant ridicule, d’une valeur marchande estimée à plus de 500 000 $.

La quantité de marijuana est ce qui est le plus étonnant ici. Les frais varient d’un État à l’autre, mais au niveau fédéral, la marijuana passe de la possession au trafic ou à «l’intention de vendre» lorsqu’un individu est en possession de plus de 10 kilogrammes (22,2 livres). Cela signifie que Robinson et Bray portaient environ sept fois plus que le montant requis pour augmenter les charges.

Bien que tout le scénario d’embaucher un Uber pour prendre des quantités massives de mauvaises herbes à travers le pays puisse sembler ridicule et stupide – et, oui, beaucoup le sont – Robinson fait face à des accusations extrêmement graves pour trafic de drogue. En conséquence, sa carrière dans la NFL est certainement terminée et le joueur de 27 ans pourrait finir par passer une partie importante de sa vie d’adulte en prison.