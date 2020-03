Gregg Popovich donne des conseils aux fans après la suspension de la saison

Avec la suspension de la saison NBA, les joueurs et les fans sont perdus quant à ce qu’ils devraient faire. L’entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, offre des conseils aux fans qui ne savent pas quoi faire alors que la ligue entre dans une période très incertaine de son histoire.

L’entraîneur-chef des Spurs a fait une apparition lors d’une collecte de fonds Wish for Our Heroes. L’organisation qu’il aide se concentre sur l’aide aux anciens combattants. Mais il a pris le temps d’aborder le virus et ce que tout le monde devrait faire en période de quarantaine et d’interdiction des rassemblements de masse.

“Regardez juste… qui était l’équipe que nous avons battue la nuit dernière?” Popovich a demandé avec un sourire, par Tom Petrini de KENS5. «C’est tellement rare que j’oublie les victoires. Regardez le match de Dallas encore et encore s’il y a une interruption, ne regardez pas ces autres matchs. “

C’est un coup insolent contre leurs voisins, mais l’entraîneur-chef bien-aimé a en fait donné de bons conseils aux fans. La dernière chose qu’ils veulent faire, c’est mettre le monde entier en danger et ne pas prendre de précautions. C’est donc une bonne chose qu’ils prennent des mesures pour empêcher cela. Si les fans ont des démangeaisons NBA, regarder les anciens matchs devrait faire plus que faire l’affaire.

De plus, le match de Dallas est un remontant pour les fans des Spurs qui n’ont pas connu la meilleure saison jusqu’à présent. Les Spurs ont réussi un retour au quatrième trimestre pour piétiner les Mavs voisins, 119-109. LaMarcus Aldridge a ouvert la voie avec ses 24 points, tandis que les 14 points et 11 rebonds de Trey Lyles ont également fait partie intégrante de la victoire.

Personne ne sait combien de temps prendra la pause, mais il est plus important de garder tout le monde en sécurité et en bonne santé. Une fois le danger passé, les fans peuvent s’attendre à ce que leurs Spurs reviennent en rugissant.