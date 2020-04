Gregg Popovich encourage les travailleurs des banques alimentaires

Gregg Popovich, entraîneur du Éperons, a donné une conférence de motivation à un groupe de travailleurs des banques Saint Antoine. L’entraîneur vétéran a tiré des anecdotes de matchs compliqués pour leur donner de la force dans ces moments difficiles qui se produisent.

Popovich leur a parlé lundi, quatre jours après que les volontaires aient nourri 10 000 personnes. Eric Cooper, le PDG de l’organisation, a raconté ce qui est arrivé à ses collègues du San Antonio Express-News: “C’était très beau, un moment très spécial.”

Le moment de l’intervention de Popovich est arrivé à un moment très difficile, lorsque la banque alimentaire semblait manquer de ressources au moment où de nombreux chômeurs de la région en avaient le plus besoin. L’entraîneur vétéran a déclaré que ce qu’ils faisaient était beaucoup plus important que les Spurs: “Nous sommes tout simplement des gens qui se consacrent au divertissement, pratiquer un sport ne signifie pas grand-chose, mais vous servez la communauté.”

Hier, Pop a appelé tout le monde à la San Antonio Food Bank pour lui exprimer sa gratitude.

L’officiel à qui j’ai parlé a dit: «Nous n’avons probablement pas de champion de la faim plus grand et meilleur que Gregg Popovich.» Https://t.co/tobxSiTTvV pic.twitter.com/XyWmbjR6xJ

– Tom Petrini (@RealTomPetrini) 16 avril 2020

Cooper a assuré que le personnel et les bénévoles ont beaucoup apprécié le discours de l’entraîneur des Spurs: “Quelqu’un lui a même demandé pourquoi il avait assis Timmy (Duncan) lors du sixième match de la finale 2013 contre le Miami Heat et je me suis dit : “Oh mon Dieu.” Cependant, il a été une bénédiction pour tout le personnel. Il nous a donné d’excellents conseils sur le leadership dans les moments difficiles. C’était merveilleux de le voir. “

