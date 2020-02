Gregg Popovich qualifie Kobe Bryant de «super-héros réellement humain»

Le monde du basket-ball a été touché par le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère.

Il ne fait aucun doute que sa présence se fera sentir à chaque match des Lakers de Los Angeles à l’avenir et chaque concours fournira plus de réflexion de la part des personnes présentes dans le bâtiment.

Le rival le plus constant de l’équipe tout au long de la carrière de Bryant était sans aucun doute les San Antonio Spurs, dirigés par l’entraîneur-chef Gregg Popovich. Bien que Popovich ait déjà parlé de la tragédie, cela pèse toujours lourd dans le cœur de tout le monde dans la ligue et il a pris un certain temps pour discuter de l’impact de Bryant sur lui-même et sur tout le monde.

«Il y a de nombreuses années que nous regardions Kobe. Beaucoup de compétitivité jouant contre lui, entraînant contre lui, étant avec lui aux All-Star Games », a déclaré Popovich avant le match des Lakers-Spurs. «Je pense que tout le monde a sa situation où même s’ils ne le connaissaient pas du tout, ils ont l’impression d’être au courant. Surtout les habitants de Los Angeles. »

Même de loin, il a été évident combien Bryant signifiait pour la région de Los Angeles et il faudra beaucoup de temps pour que les choses reviennent à la normale.

«Nous avons tous ces pensées qui passent quand vous perdez quelqu’un et elles continuent de venir. Il leur faudra du temps pour s’arrêter et mieux vous le connaissez, plus vous pensez aux moments que vous avez passés avec lui et aux choses dont vous avez parlé. Il était spécial pour nous tous de différentes manières. »

Il n’y a tout simplement aucun moyen de se préparer à une tragédie de cette ampleur. Pour que ce soit si soudain pour quelqu’un d’aussi jeune, c’est encore plus difficile.

«Quand quelqu’un est malade depuis longtemps et que vous vous y attendez, vous vous en occupez. Mais quand quelqu’un est emmené comme lui, sa fille et les autres personnes ont été emmenés, cela en fait une tragédie et plus douloureuse à certains égards », a déclaré Popovich.

Il a été évident à quel point Bryant représentait tant de gens. Tout le monde a exprimé le genre d’impact qu’il a eu sur eux, mais très peu sont capables d’exprimer des choses aussi parfaitement que Popovich. Il n’a jamais reculé devant aucun sujet et aussi dur que cela soit pour tout le monde, il s’est également assuré de noter à quel point c’est difficile pour les familles elles-mêmes.

«La tragédie pour la famille Bryant et toutes les autres personnes est quelque chose avec laquelle nous apprenons tous à vivre. Nous nous perdons tous à un certain moment et tout le monde fait de son mieux pour s’en sortir. Je ne peux que leur souhaiter que ce processus soit aussi pacifique que possible car il est vraiment, vraiment difficile », a déclaré Popovich.

«Il était comme un super-héros qui était en fait humain. Il n’y a pas de super-héros vraiment humains, mais nous le considérions comme un de ceux-là. “