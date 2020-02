Gritty dégagé de toute agression par la police de Philadelphie

Tout espoir que nous avions pour 2020 étant moins étrange que 2019 s’est évaporé en janvier lorsque la nouvelle a éclaté qu’un adolescent a allégué que Gritty, la mascotte des Flyers de Philadelphie, l’avait agressé lors d’une réunion de bienvenue.

Lundi, le département de police de Philadelphie a annoncé qu’il ne poursuivait pas les accusations contre la mascotte aux yeux écarquillés, affirmant que les allégations d’agression n’étaient pas fondées. Cela signifie que, pour le moment, le règne de terreur de Gritty continuera sans relâche.

Chris Greenwell, détenteur d’un abonnement Flyers au centre de l’incident, a déclaré au Philadelphia Inquirer qu’à la suite d’une séance photo en novembre, son fils de 13 ans avait tapoté Gritty sur la tête, ce qui a incité la mascotte à se retourner et à le frapper. le dos “aussi fort qu’il le pouvait”. La police de Philadelphie a ouvert une enquête, mais finalement la division de détective sud n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles par Gritty.

Les Flyers ont publié une déclaration lundi:

«Nous sommes heureux que le service de police de Philadelphie ait conclu que la prétendue allégation n’était pas fondée. La déclaration du département de police confirme notre enquête interne approfondie qui n’a trouvé aucune preuve que les actions décrites aient jamais eu lieu. »

Il n’y a pas eu de déclaration de suivi des accusateurs de Gritty pour le moment. Il est possible que des poursuites civiles soient engagées, mais pour l’instant Gritty est libre de continuer à terroriser les gens d’une manière plus sûre et sanctionnée.