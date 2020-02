Grizzlies vs Clippers Cotes, pronostics et pronostics: pouvez-vous faire confiance à LA à la maison comme un grand favori?

Crédit:

Joe Murphy / NBAE via .. Sur la photo: Ja Morant (12) des Grizzlies de Memphis.

25 fév 2020 à 20h55 HNE La mise à jour des cotes de paris pour le match de NBA de lundi soir entre les Grizzlies de Memphis et les Clippers de Los Angeles fait des Clips un grand favori (écart: LAC -11,5), avec le sur / sous à 233,5. pour ce jeu est passé de Clippers -10 à Clippers -11,5 environ 90 minutes avant le pourboire, lorsque Paul George et Patrick Beverley ont tous deux été autorisés à jouer. Devriez-vous faire confiance aux Clippers en tant que grands favoris après avoir perdu contre les Kings à domicile ce week-end? Nos experts NBA choisissent leurs paris préférés pour cette confrontation.

Grizzlies chez Clippers Cotes, pronostics et pronostics

Propagation: Clippers -10

Plus / Moins: 233

Heure: 22 h 30 ET

TV: NBA TV

Cotes à partir du lundi après-midi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Grizzlies tiennent à peine les 8 têtes de série dans la Conférence Ouest et ils sont sur le point de commencer le calendrier le plus difficile de la ligue au cours de la dernière partie de la saison. Le test de ce soir est un road trip pour affronter une équipe Clippers en bonne santé et reposée.

Est-il temps de commencer à estomper les Grizzlies? Nos experts discutent ci-dessous.

N’oubliez pas la ROY Race

Les chances de Ja Morant de remporter le titre de recrue de l’année NBA diminuent depuis le retour de Zion Williamson après une blessure. Avant que Zion ne soit en bonne santé, Morant était un favori de -625 (86,2% de probabilité implicite de gagner). Ses chances sont désormais de -455. Les chances de Zion sont passées de +700 à +225.

La course pourrait être décidée par l’équipe qui participera aux éliminatoires. Memphis est actuellement le huitième tête de série dans l’Ouest, mais a perdu ses deux premiers matchs depuis la pause des étoiles. – John Ewing

Rapport d’action pointu

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter