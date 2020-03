«Guaransheed» (Pistons-Pacers, match 2, 2004 ECF) – The Athletic

Il a produit l’un des plus grands instantanés et pièces de théâtre de l’histoire de la NBA. Le deuxième match de la finale de la Conférence de l’Est 2004 entre les Pistons et les Pacers était un slobberknocker, un concours de 72 à 67 qui incarnait le basketball pour ces deux équipes à cette époque.

James L. Edwards III de l’Athletic (écrivain battu par Pistons), Scott Agness (écrivain battu par Pacers) et Michael Lee (écrivain national NBA) ont regardé le match du 24 mai 2004 et ont parlé de ses événements près de 16 ans plus tard. C’était un voyage dans le passé – un chemin que les fans de Pistons n’oublieront jamais pour une bonne raison, et qui hante encore probablement les fans de Pacers à ce jour.

Pensées d’ouverture

Edwards: Je montre définitivement ma jeunesse ici, mais j’ai TOTALEMENT oublié que c’était le jeu «Guaransheed». Comme Rasheed l’a dit de façon célèbre et hilarante: «Nous allons gagner le match 2. Vous pouvez le mettre sur la première page, la dernière page, la page du milieu, peu importe. Têtes d’affiche, colonne un ou deux, nous gagnerons le match 2. » Il est bon de savoir que…

