Guerriers sans deux anciens All-Stars contre Clippers

Après avoir fait son retour très attendu au tribunal après une absence de quatre mois pour blessure, les Golden State Warriors seront à nouveau sans Stephen Curry.

Le joueur le plus utile à deux reprises est retourné au sol contre les Raptors de Toronto après avoir raté 58 matchs avec une main cassée.

Le match suivant, Curry a été exclu contre les Philadelphia 76ers avec la grippe. Après la victoire de Golden State contre les Sixers, le meneur des Warriors a manqué les essais ce week-end.

Selon Anthony Slater de The Athletic, Curry a participé au tournage du matin de Golden State avant le match des Clippers.

Cependant, Curry devrait rater son 60e match de la saison après avoir été officiellement exclu contre les Clippers avec la grippe.

Rendant les choses plus difficiles contre Los Angeles, Curry ne sera pas le seul joueur de calibre All-Star pour les Warriors. Draymond Green a été exclu pour son sixième match consécutif avec douleur au genou.

Sans Green et Curry, Steve Kerr devra compter sur Damion Lee, Eric Paschall et Marquese Chriss contre Kawhi Leonard et les Clippers.

Contre les Sixers, Lee et Paschall ont chacun ajouté 23 points ou plus, tandis que Chriss a enregistré un quasi triple-double avec 13 points, 10 rebonds et huit passes décisives.

Avec Lee prenant le relais, Mychal Mulder a commencé à tirer sur les Warriors contre Philadelphie. Le garde nouvellement signé a ajouté 18 points lors du tir 3-sur-7 au-delà de l’arc.

L’édition épuisée des Warriors aura besoin de toute l’aide possible contre l’équipe n ° 2 de la Conférence Ouest – vainqueurs de six de leurs sept derniers matchs.

