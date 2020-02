Hachimura continue de grandir et fait rêver les sorciers

Rui Hachimura Il offre avec une fréquence et une fermeté croissantes les fortes doses de talent qu’il tient entre ses mains. Le joueur de passeport japonais est le seul à soutenir Bradley Beal dans cette croisade particulière qui détient les étoiles de la Assistants de Washington pour avoir rendu l’équipe compétitive et se battre pour la huitième place de la Conférence de l’Est. Avant Brooklyn Nets, Rui a ajouté 17 points et quatre rebonds, et ses moyennes montrent déjà des chiffres plus que respectables: 13,9 points et 5,9 rebonds lors de sa première année dans le NBA.

Il y a eu trois points lumineux cette année pour les Wizards de Washington

1. Bradley Beal

2. Davis Bertans

& enfin

3. La recrue, Rui Hachimurapic.twitter.com/cXy9Qocew6

– Off the Glass (@otgbasketball) 27 février 2020

.