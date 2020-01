Hakeem Olajuwon a déclaré que Kobe Bryant était son meilleur étudiant à bas poste

Depuis sa retraite en 2002, le légendaire centre des Rockets de Houston et le Temple de la renommée Hakeem Olajuwon a régulièrement offert ses services pour enseigner les mouvements de bas niveau à la prochaine génération de joueurs de la NBA.

Olajuwon a eu une longue liste de clients célèbres, dont LeBron James et Dwight Howard – tous deux actuellement avec les Los Angeles Lakers.

Mais selon «The Dream», c’était en fait un autre Laker – et un garde, à ce sujet – qui était son meilleur élève de tous.

Oui, c’est feu Kobe Bryant.

Dans une interview avec Sporting News en avril 2016, voici comment Olajuwon a rappelé ses séances d’entraînement avec Bryant au Texas.

J’ai travaillé avec beaucoup de joueurs, mais celui qui en a vraiment profité le plus est Kobe Bryant. Quand je le regarderai jouer, il descendra dans le poste confortablement, naturellement, et il l’exécutera parfaitement.

Alors que sa carrière de 20 ans progressait et qu’il perdait inévitablement une partie de son athlétisme plus jeune, il incorporait de plus en plus un jeu astucieux à poste bas – tout comme Michael Jordan l’a fait dans les années 1990 – pour compenser le fait de ne pas avoir le même éclatement et explosion du périmètre près du bord. .

Après son dernier match à Houston le 10 avril 2016, Bryant a remercié Olajuwon sur le terrain du Toyota Center une fois le match devenu définitif.

En parlant aux journalistes de leur échange d’après-match, Bryant a déclaré:

J’ai tellement regardé Hakeem grandir – tellement de lui. Ensuite, pour pouvoir venir ici et lui être assez généreux avec son temps et passer toute la journée avec lui dans sa maison à travailler sur les pieds, en passant en revue tous les détails de la poste. Partager ses connaissances avec moi. J’espère que cette génération comprend à quel point il était génial. Espérons qu’ils reviennent et regardent et apprécient sa grandeur. Je voulais juste le remercier.

Plus tôt cette semaine, Bryant est décédé à 41 ans dans un tragique accident d’hélicoptère. Toutes les personnes à bord sont décédées, y compris sa fille de 13 ans, Gianna. Cela a permis de recentrer l’attention sur l’héritage unique et historique de Bryant, sur et en dehors du terrain de basket.

Au cours de ses 20 saisons avec les Lakers de 1996 à 2016, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; un All-Star de 18 fois; deux fois médaillé d’or olympique; et un MVP, parmi ses nombreuses distinctions. Il est le quatrième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, une place devant Jordan.

Au-delà de son jeu sur le terrain, Bryant était également un fan et historien de basket-ball de renom. Cela ne surprend pas du tout qu’il était prêt à créditer publiquement un grand NBA comme Olajuwon pour avoir contribué à son succès.

Naturellement, le toujours humble Olajuwon lui a rendu le geste.

