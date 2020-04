Hakeem Olajuwon accepte l’offre de présenter «Rudy T» au Hall of Fame

Comme prévu, le légendaire centre des Houston Rockets Hakeem Olajuwon a gracieusement accepté la demande de son ancien entraîneur, Rudy Tomjanovich, de le présenter officiellement lors de son intronisation en août 2020 au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Tomjanovich sera présenté conjointement par Olajuwon et Calvin Murphy, qui sont déjà tous deux au Temple de la renommée. Olajuwon a été le meilleur joueur de “Rudy T” pendant ses années d’entraîneur, tandis que Tomjanovich a joué aux côtés de Murphy pendant 11 ans dans sa carrière de joueur de 1970 à 1981.

Dans des commentaires à Mark Berman de Fox 26 Houston, Olajuwon a déclaré:

J’ai dit que je me sens tellement honoré. C’est mon honneur qu’il ait pensé à moi. Comme vous le savez, nos carrières étaient parallèles. Nous avons accompli quelque chose de si spécial ensemble. Il aurait pu choisir n’importe qui dans cette équipe, mais pour me choisir, je me sens privilégié et honoré.

En partageant l’honneur avec Murphy, Olajuwon a déclaré:

Ce sont deux de mes héros. Amis proches, coéquipiers. Pour pouvoir partager cette plateforme avec eux, je me sens très privilégiée.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de 503-397 (.559) en saison régulière et à une marque de 51-39 (.567) dans les séries éliminatoires de la NBA, comme en témoignent les deux championnats de Houston en 1994 et 1995. Il est de loin le coach le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

Olajuwon était le joueur par excellence de la saison régulière de la NBA lors de la campagne 1993-1994 et le joueur par excellence de la finale de la NBA les deux années.

“C’est la raison pour laquelle je me tiens là-haut”, a déclaré Tomjanovich à Berman. “Si je n’ai pas Hakeem, est-ce que ça arrive? Nous ne savons pas, probablement pas. Il était une si grande partie de ma vie. “

Outre ses nombreuses réalisations en tant qu’entraîneur, Tomjanovich était également un joueur dynamique ⁠ – avec une moyenne de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match. Il a été cinq fois All-Star à l’attaquant sur 11 saisons de la NBA, qui ont toutes été jouées aux côtés de Murphy.

“Je vais être comme un petit enfant dans un magasin de bonbons ce soir-là, prendre des photos de tout”, a déclaré Murphy à propos de son inclusion dans la cérémonie d’intronisation de Tomjanovich. “Ayant des photos de moi et de Dream et Rudy ensemble, vous regardez les originaux et la franchise ensemble.”

Tomjanovich et d’autres membres de la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame devraient être inscrits le samedi 29 août à Springfield, Massachusetts. Les anciens joueurs de la NBA qui seront intronisés comprendront Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

