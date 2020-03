Hakeem Olajuwon et Alex English se battent

Le 21 mars 1989, les futurs membres du Temple de la renommée Hakeem Olajuwon et Alex English se sont livrés à un duel épique au Sommet de Houston.

Dans sa cinquième saison NBA, Olajuwon, 25 ans, a mené les Rockets (36-29) avec 36 points sur 16 des 31 (51,6%) tirs, et il a également ajouté un rebond de 23 matchs, trois vols, et deux blocs.

Mais ce n’était pas suffisant ce jour-là dans une défaite de 112-110 (score à la case) face aux Denver Nuggets (36-30), qui ont été menés par 37 points de l’anglais sur 15 tirs sur 29 (51,7%). Un All-Star à huit reprises, l’anglais en moyenne 26,5 points par match au cours de la saison 1988-89, qui s’est classé cinquième dans la NBA.

Olajuwon a récolté en moyenne 24,8 points (50,8% FG), 13,5 rebonds et 3,4 blocs par match cette saison-là, et il a terminé cinquième en 1988-89 MVP. English et Olajuwon ont commencé respectivement au petit avant et au centre pour la Conférence de l’Ouest lors du match des étoiles NBA 1989 (score de la boîte).

Bien que les Nuggets aient battu les Rockets le 21 mars, Houston (45-37) a tout de même repoussé Denver (44-38) pour la 5e place au classement de 1988-1989 Ouest. Les deux équipes ont perdu au premier tour des éliminatoires de 1989.

.