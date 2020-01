Hakeem Olajuwon revient sur l’héritage de feu NBA de feu David Stern

Peu de temps après que David Stern ait pris ses fonctions de commissaire de la NBA en 1984, le premier nom qu’il a appelé le soir du repêchage était celui de la légende des Houston Rockets Hakeem Olajuwon.

Olajuwon, originaire du Nigéria qui a joué au basket-ball universitaire en tant que grand homme vedette de l’Université de Houston, a été le premier choix au repêchage global cette année-là. Il a ensuite eu une carrière au Temple de la renommée et a été le meilleur joueur des deux seules équipes titre NBA à ce jour dans l’histoire de la franchise Rockets.

Stern, bien sûr, est décédé plus tôt cette semaine à 77 ans après avoir subi une hémorragie cérébrale le mois dernier. Avec Olajuwon à Houston pour assister au match de vendredi entre les Rockets et les Philadelphia 76ers, le joueur de 56 ans a fait part de ses réflexions sur l’héritage et l’impact de Stern.

Olajuwon a déclaré à ESPN:

Ce fut une grande perte. Quel homme merveilleux. Je me sens tellement honoré de le connaître. Un vrai leader. … Côté affaires, côté basket-ball, une personne incroyable.

Comme vous le voyez, tout le monde parle de sa vision. C’est un visionnaire. Il est mondial et il y croyait. Et cela a conduit tous les gens autour de lui à adhérer au même programme.

De toute évidence, Stern et Olajuwon ont maintenu une excellente relation pendant et après les jours de jeu de ce dernier – avec des hommes passionnés par la mondialisation croissante de la ligue.

Stern a quitté ses fonctions de commissaire au début de 2014, faisant du repêchage de la NBA en juin 2013 sa 30e et dernière fois pour annoncer les sélections du premier tour. Après l’annonce du dernier choix de Stern dans ce repêchage, Olajuwon a surpris Stern sur scène pour boucler sa carrière.

Avant le match de vendredi au Toyota Center, les Rockets ont diffusé une vidéo d’hommage concernant les liens du défunt commissaire avec Houston et ont ensuite tenu un moment de silence pour honorer la mémoire de Stern.

