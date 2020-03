Hakeem Olajuwon sur le deuxième titre des Rockets: «Jordan jouait»

C’était il y a 25 ans cette semaine lorsque le Temple de la renommée Michael Jordan est revenu d’une retraite de 18 mois pour reprendre sa riche carrière NBA.

Étant donné que le statut de Jordan est sans doute le meilleur joueur de l’histoire de la ligue et un champion à six reprises, de nombreux fans se sont demandé si ses Chicago Bulls auraient pu remporter huit titres consécutifs s’il n’avait jamais pris sa retraite.

Les Houston Rockets, bien sûr, ont remporté leurs deux championnats NBA au cours des saisons 1993-94 et 1994-95, qui ont immédiatement suivi la retraite temporaire de Jordan en milieu de carrière en octobre 1993. Mais le centre superstar et son compatriote Hakeem Olajuwon se hérissent de toute idée que les titres remportés par Houston étaient dus à l’absence de Jordan.

Dans une nouvelle histoire de David Aldridge et Michael Lee de The Athletic au sujet de l’anniversaire de la retraite de Jordan en mars 1995, ils écrivent:

Hakeem Olajuwon a entendu le commentaire tellement de fois qu’il ne prend pas la peine de s’en ennuyer. Il sert simplement un comptoir impertinent chaque fois que quelqu’un lui dit que les deux titres remportés par les Houston Rockets, en 1994 et 1995, se sont produits parce que Jordan n’était pas là.

«Vous savez, beaucoup de gens disent cela et c’est incroyable parce qu’ils agissent comme (une finale des Bulls-Rockets) n’aurait pas pu se produire. Orlando les a battus », a déclaré Olajuwon. «Il jouait (en 1995). Il a raté un an. Ils disent qu’il a manqué deux ans, mais qu’il a perdu en demi-finale de la Conférence de l’Est. Contre une équipe d’Orlando difficile. Vous avez Penny Hardaway, (Nick) Anderson et Shaq. C’est un monstre. Ils les ont battus! “

Une théorie populaire veut que Jordan était «rouillé» lors des séries éliminatoires de 1995 après avoir disputé seulement 17 matchs en saison régulière. Mais cela n’apparaît pas vraiment dans les données. Jordan a marqué en moyenne plus de points, rebonds, passes décisives, interceptions et interceptions par match dans les séries éliminatoires de 1995 qu’il ne l’a fait dans les séries éliminatoires de 1996 (lorsque les Bulls ont remporté le titre), le tout sur un tir supérieur sur le terrain.

Les Bulls ont simplement perdu en 1995 face à une équipe dominante d’Orlando, dirigée par Shaquille O’Neal et Penny Hardaway, et le Magic a ensuite été balayé par Olajuwon et les Rockets lors de la finale de la NBA.

Dans le même article publié par The Athletic, le meneur de jeu Kenny Smith a proposé une évaluation plus directe:

“Nous aurions gagné. Oui. Nous avons remporté le titre. Il a joué, portant le n ° 45, et ils ont perdu contre une équipe que nous avons balayée. Donc, nous étions une meilleure équipe cette année-là », a déclaré Smith, repoussant l’idée que Jordan n’était pas complètement lui-même cette saison.

“Quand il avait 55 points au Madison Square Garden, personne ne disait:” Il n’est pas de retour “. C’était comme,” Il est de retour! Il vient de perdre cette année-là. »Et je dis toujours ceci: ils ont gagné trois, nous en avons gagné deux, puis ils en ont encore gagné trois. Je ne pense pas qu’ils auraient remporté huit titres consécutifs. Je pense qu’entre les blessures, entre le manque de concentration, entre quoi que ce soit, je ne pense pas qu’ils auraient pu gagner huit fois de suite. Cela ne s’est pas produit à l’ère moderne. LeBron James est arrivé (huit) fois, mais il n’a pas gagné (huit) fois. Je pense simplement que nous étions la meilleure équipe cette année-là, peu importe qui était là. »

Au point de vue de Smith au sujet de l’hypothétique confrontation, les Rockets sont allés 5-1 contre Jordan’s Bulls en six rencontres entre 1991 et 1993, le tout avant sa retraite. Olajuwon a clairement gagné le respect de la Jordanie, comme en témoigne la sélection par Jordan de la légende de Houston pour son équipe NBA de tous les temps.

Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés en séries éliminatoires, les centres non descriptifs de Chicago tels que Bill Cartwright et Luc Longley ont offert peu de résistance à Olajuwon en saison régulière. En revanche, de nombreuses équipes que Chicago a vaincues en finale de la NBA – comme Phoenix Suns de Charles Barkley, Utah Jazz de Karl Malone et Seattle Sonics de Shawn Kemp – n’avaient pas la production offensive au centre pour défier les Bulls à leur position la plus faible.

En fin de compte, les Rockets et les Bulls ont culminé à des moments différents, et les fans de la NBA n’ont jamais pu voir le déroulement hypothétique en séries éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, cependant, les Rockets sont satisfaits de leurs deux titres – et des joueurs tels que Olajuwon et Smith repousseront naturellement tout ceux qui tentent de diminuer leurs réalisations.

Au cours de leur course de championnat en 1995, Houston a remporté quatre séries éliminatoires contre des adversaires qui ont tous remporté 57 matchs ou plus, ce qui n’a jamais été fait par aucune autre équipe de l’histoire de la NBA. Cela incluait l’Orlando Magic, qui a battu les Jordan’s Bulls en six matchs au deuxième tour.

