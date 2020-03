Hamidou Diallo ressemblait à une future star de la NBA même à l’école primaire

Il y a un nouveau défi qui balaie les médias sociaux et de nombreux utilisateurs se demandent ce que cela signifie.

L’expression «Jusqu’à demain» est soudainement apparue comme légende sur de nombreuses photos Instagram sans contexte supplémentaire.

Selon USA Today, la personne qui a publié la photo originale, généralement une photo embarrassante de son enfance, est «censée envoyer un message à la personne lui disant de publier sa propre photo embarrassante et de la laisser sur son profil pendant une journée, ou… jusqu’à demain.”

Le gardien du Tonnerre Hamidou Diallo a relevé le défi mardi soir, en postant une photo de lui-même de son enfance (bien qu’il n’y ait vraiment rien d’embarrassant à ce sujet), souriant et, sans surprise, tenant un ballon de basket sous un bras.

Même enfant, Diallo ressemblait à un futur monstre athlétique de la nature.

Bien qu’il ait raté un temps considérable au cours de la saison avec une blessure d’hyperextension du coude, Diallo a quand même réussi une moyenne de 6,1 points et 3,2 rebonds en 32 matchs.

Il a également publié une deuxième photo de quand il était encore plus jeune, avec la légende “ight last one … until

Au moment d’écrire ces lignes, le hashtag #untiltomorrow a 356 000 publications sur Instagram.

