Hamidou Diallo veut défendre la couronne du concours de dunk

En ouvrant son maillot pour révéler une chemise portant la signature S de Superman avant de sauter par-dessus le dos de Shaquille O’Neal pour bourrer un slam, Hamidou Diallo a regardé toutes les parties du super-héros lors du concours de dunk de l’année dernière.

Mais même Superman a sa kryptonite et pour Diallo, cette saison, c’est son coude droit.

Diallo a raté beaucoup de temps cette année après avoir subi une blessure d’hyperextension au coude droit lors d’un match contre les Lakers en novembre. Il a raté 17 matchs avant de revenir le 31 décembre contre les Mavericks.

Depuis son retour, Diallo a jeté des dunks assez sauvages.

Il a dit à Joe Mussatto de l’Oklahoman qu’il était prêt à défendre sa couronne de champion du dunk, disant que s’il était en bonne santé, il était “100% un compétiteur”.

“Pour le moment, je me concentre uniquement sur le retour à 100%. J’essaie toujours de me remettre dans le rythme sur le terrain, un rythme sur le terrain et de m’inquiéter du concours de dunk le moment venu. »

Diallo ne semble pas s’inquiéter pour les autres participants potentiels, disant: «Je suis le gagnant. Je suis la concurrence pour eux. Je vais avec la couronne. “

Le concours AT&T Dunk 2020 se tiendra le samedi 15 février à 20 h. CT sur TNT.

Au moment d’écrire ces lignes, Dwight Howard est le joueur officiellement confirmé pour le concours de dunk de cette année, selon la NBA.

Tous les autres joueurs, Diallo inclus, sont à déterminer.

Jusqu’à ce que le reste des participants soit annoncé, revivez tous les dunks de Diallo du concours 2019, en commençant par son dunk à main levée du premier tour.

.