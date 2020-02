Harden attaque Anteto: “Je voudrais mesurer 7 pieds pour l’écraser”

James durcit Il a eu une conversation intéressante avec Rachel Nichols, la journaliste star d’ESPN, dans laquelle, entre autres, il a lancé quelques fléchettes sur Giannis Antetokounmpo et il voulait préciser qu’il est un meilleur joueur de basket-ball que le Grec.

Il faut dire que la controverse a surgi après le dernier All Star. Premièrement, quand Anteto a choisi Kemba Walker au lieu de “The Beard” indiquant qu’il voulait “quelqu’un pour passer le ballon”. Par la suite, sur le coup suivi dans les minutes décisives du crash, il a commenté: “Nous essayons de donner le ballon à celui qui est défendu par Harden.”

Ces deux commentaires, ainsi que le fait que l’année dernière le Grec a remporté le titre de MVP de la saison, même si Harden avait en moyenne plus de 36 points par match, ont fait du joueur de Houston Rockets Il voulait envoyer un message très clair: “En moyenne, plus de passes décisives que lui (Harden en moyenne cette année 7,3 passes par match et Anteto 5,8), donc je ne comprends pas la blague.” et a poursuivi son attaque: “J’adorerais mesurer sept pieds pour simplement devoir courir et tuer.”

“Je sens que je suis le meilleur joueur. Tout au long de l’année, je ne vois personne faire ce que je fais. Peut-être donnez-moi [Lillard] quand vous êtes sur un tronçon incroyable, mais vous ne voyez généralement personne après une nuit de 50 points ou une répétition de nuit de 60 points comme moi. Si j’ai une nuit de 18 points, la nuit suivante j’ai éclaté, ce qui est plutôt bien. La NBA n’avait jamais rien vu de tel auparavant, alors j’essaie simplement de trouver des moyens de réussir. Mais vous ne voyez pas un autre joueur qui fait ce que je fais. Je suis totalement différent de tout autre joueur de cette ligue ou je l’ai probablement jamais été. “

Dans l’interview, James Harden commente également qu’il croit sincèrement que les Houston Rockets peuvent gagner l’anneau.

James Harden me dit qu’il est “très, très confiant” que les Rockets peuvent remporter un titre cette année. Nous discutons également de ses réflexions sur la course MVP – “Je me sens comme le meilleur joueur” – et les critiques que son style fait circuler dans la ligue: “Quand cela sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage.” pic.twitter.com/vyapPRYccl

– Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 28 février 2020

