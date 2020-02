Harden dit que la réunion avec Russell Westbrook dans OKC était «impossible»

James Harden et Russell Westbrook. Ils sont deux des trois plus grands noms qui ont placé le Thunder sur la carte en termes de prétendants au titre.

Le passage de Harden à Oklahoma City a été court, ne durant que trois ans avant d’être échangé aux Houston Rockets après la fin de la saison 2011-12. Un mouvement qui est encore considéré par beaucoup comme l’un des plus grands scénarios de l’histoire de la NBA.

Deux gars qui se connaissent depuis AAU, le but était toujours pour eux de jouer à nouveau ensemble.

Et bien qu’ils se soient récemment réunis à Houston, les coéquipiers désormais des Rockets ont révélé à Mark Green dans une récente interview avec GQ Magazine qu’il n’y avait jamais eu l’intention que le duo essaie à nouveau d’essayer à Oklahoma City.

Si l’objectif était que vous jouiez à nouveau ensemble, avez-vous déjà discuté du retour de James à OKC?

Westbrook: Discutez de l’arrivée de James à OKC?

Ouais.

Westbrook: Oh, non! Non, ce n’était pas une pensée.

Durcir: C’est impossible.

C’est impossible?

Durcir: C’est impossible.

Pourquoi?

Westbrook: Je n’y avais jamais pensé jusqu’à présent.

Durcir: J’avais juste l’impression qu’il avait donné, quoi, 12 années incroyables. Nous avons tous vu Russ grandir en tant que joueur. J’avais juste l’impression qu’il était temps de changer. Et je pense que tout le monde en avait juste besoin.

Harden a confirmé qu’il était celui qui avait contacté Westbrook pour évaluer son intérêt initial à venir à Houston.

Il a également dit qu’il pensait que le Thunder “était destiné” à remporter un championnat NBA s’il n’avait pas été distribué aux Rockets.

En trois saisons à Oklahoma City, Harden a récolté en moyenne 12,7 points par match, réalisant seulement sept départs en 220 apparitions. Il était une sélection All-Rookie en 2009-10 et le sixième homme de l’année de la NBA lors de sa dernière saison en OKC.

Mais depuis son installation à Houston, Harden est devenu l’une des superstars de la ligue, menant deux fois la NBA en marquant et en gagnant le MVP de la ligue pour la saison 2017-18.

