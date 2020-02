Harden et Westbrook combinent pour 78 alors que les Rockets arrêtent la séquence des Celtics

La zone arrière des étoiles de Houston, composée de James Harden et Russell Westbrook, a combiné pour 78 points alors que les Rockets ont mis fin à une séquence de sept victoires consécutives pour les Celtics en visite dans une victoire de 116-105 (score à la case).

La victoire de mardi envoie les Rockets (34-20) dans la pause des étoiles avec élan, ayant maintenant remporté cinq de leurs sept derniers matchs. (Et peut-être que ce devrait être six sur sept, si ce n’est pour le superbe batteur à sonnerie de dimanche par Bojan Bogdanovic de l’Utah.) Avec la défaite, Boston est tombé à 37-16.

Harden a marqué 42 sur un tir de 9 sur 19 (47,4%), et il est arrivé à la ligne des lancers francs 18 fois, ce qui en fait 17. Le MVP 2018 a également eu huit rebonds et sept passes décisives. Pendant ce temps, Westbrook a marqué 36 points sur 13 tirs sur 23 (56,5%), et le joueur par excellence de 2017 a ajouté 10 rebonds et cinq passes décisives.

Les Celtics sont entrés mardi avec la défensive n ° 3 de la ligue au classement, mais les Rockets ont ouvert la rencontre avec 69 points en seconde période, dont 38 au quatrième et dernier trimestre.

Les plus petits Rockets ne faisaient que 13 des 45 (28,9%) sur une plage de 3 points, mais ils ont compensé en se tenant par le verre (45 à 48) contre les plus grands Celtics. Les cinq partants ont eu au moins six rebonds, menés par Westbrook avec 10, et les Rockets ont également aidé à forcer 18 revirements à Boston.

Eric Gordon n’a pas joué en raison d’une ecchymose à la jambe gauche, mais il est attendu lors du prochain match des Rockets le 20 février à Golden State. Avec Gordon sorti, les attaquants Robert Covington et Danuel House Jr. ont chacun commencé et combiné pour 29 points et 16 rebonds, dont cinq en 3 points.

Le centre de départ P.J.Tucker n’a récolté que quatre points et six rebonds en 36 minutes, mais grâce à ses contributions défensives habituelles, les Rockets ont enregistré un différentiel de +21 points au cours de ses 36 minutes. C’était le deuxième meilleur sur la liste, ne traînant que +24 de Harden en 39 minutes.

Les Celtics ont été menés en défaite par 20 points, huit rebonds et six rebonds de Gordon Hayward, ainsi que 19 points de Jaylen Brown.

Harden et Westbrook sont chacun appelés à jouer dans le All-Star Game de dimanche à Chicago, tandis que les autres Rockets auront une période d’arrêt de plus d’une semaine avant de revenir jouer le jeudi 20 février à Golden State (12-42). Ce match débute à 21 h 30. Central et est une émission nationale TNT.

