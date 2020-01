Harden, Westbrook et Capela manquent tous le match des Rockets de lundi dans l’Utah

Les Houston Rockets ont été sévèrement pénalisés lors du match de lundi à Utah, les deux anciens MVP de l’équipe et les trois joueurs les plus en vue étant tous issus de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni.

James Harden (cuisse meurtrie), Russell Westbrook (repos) et Clint Capela (talon meurtri) ont tous regardé le match depuis le banc.

Westbrook a joué dimanche à Denver et devrait s’absenter un match consécutif cette saison dans le cadre de son rétablissement après une opération au genou hors saison. Puisqu’il n’a pas de blessure actuelle, il sera de retour dans l’alignement du prochain match de Houston mercredi soir à Portland.

Le statut de Harden et Capela pour mercredi n’est pas encore clair. Harden a maintenant raté deux matchs consécutifs depuis qu’il s’est blessé à la cuisse vendredi dernier, alors qu’il s’agit de la quatrième absence en moins d’un mois pour Capela en raison de son talon.

Harden, Westbrook et Capela ont combiné en moyenne 76,3 points, 28,2 rebonds et 15,9 passes décisives par match dans la saison NBA 2019-2020.

C’est un vide énorme pour les Rockets (28-17) contre n’importe quelle équipe, mais surtout contre les Jazz (32-13) la deuxième nuit d’une route consécutive pour Houston. En entrant lundi, l’Utah avait remporté 19 de ses 21 derniers matchs.

Avec les trois absences, la formation de départ de D’Antoni (et plus petite) à Salt Lake City était composée de Austin Rivers, Eric Gordon, Ben McLemore, Danuel House Jr. et P.J. Tucker.

.