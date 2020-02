Harden, Westbrook, P.J. Tucker assister au mémorial de Kobe Bryant

Les vétérans des Houston Rockets James Harden, Russell Westbrook et P.J. Tucker ont tous assisté au service commémoratif de lundi au Staples Center de Los Angeles pour la légende de la NBA Kobe Bryant et sa fille, Gianna.

Kobe et Gianna sont décédés fin janvier, avec sept autres personnes, dans le cadre d’un tragique accident d’hélicoptère dans le sud de la Californie.

Les vols entre Los Angeles et Houston prennent environ trois heures, et le service commémoratif n’a pas commencé avant 12h00. Heure centrale.

Néanmoins, les trois joueurs prévoient de rentrer immédiatement à Houston après le service à temps pour 19 heures lundi soir. Pointe centrale entre les Rockets et les New York Knicks au Toyota Center.

Westbrook et Harden ont tous deux grandi à Los Angeles pendant les années de pointe de Bryant avec les Lakers, et ils ont affronté Bryant en séries éliminatoires lors d’une paire de séries éliminatoires en 2010 et 2012. Cela a conduit à un degré élevé de respect mutuel entre les trois anciens NBA MVP.

S’exprimant après un match du 26 janvier quelques heures seulement après la mort choquante de Bryant, Tucker l’a qualifié de l’un des jours les plus difficiles de sa vie.

Au cours de sa carrière légendaire de 20 ans avec les Lakers, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; un All-Star de 18 fois; deux fois médaillé d’or olympique; et un MVP, parmi ses nombreuses distinctions.

Bryant laisse dans le deuil son épouse, Vanessa, et trois autres filles. Il avait 41 ans au moment de sa mort.

.