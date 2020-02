Harris et Dinwiddie reçoivent des cotes favorables pour les événements All-Star du samedi

Jeudi, la NBA a confirmé que Joe Harris et Spencer Dinwiddie représenteront les Brooklyn Nets dans le 2020 3-Point Contest and Skills Challenge, respectivement. Et les parieurs ont déjà les informations dont les parieurs sportifs ont besoin.

Harris, le champion en titre du concours à 3 points, a obtenu une cote de 7/2 de BetOnline.ag pour remporter à nouveau le concours. Lui et le gardien des Portland Trail Blazers Damian Lillard (même cote) sont les favoris pour remporter l’événement.

Selon BetOnline.ag, le cheval noir pour remporter le concours de 3 points est l’ailier des Chicago Bulls, Zach Lavine (10/1).

Dinwiddie a reçu un traitement similaire. Le champion du Skills Challenge 2018 a obtenu une cote de 3/1 pour récupérer sa couronne. Selon BetOnline.ag, le gardien des Detroit Pistons a obtenu les mêmes cotes et ils sont les favoris pour remporter l’événement.

L’ailier des Boston Celtics, Jayson Tatum, est le champion en titre et a obtenu une cote de 6/1. L’attaquant de Miami Heat Bam Adebayo est le cheval noir des Challenges Compétences (12/1) selon BetOnline.ag.

Voici les chances de l’événement principal du NBA All-Star Saturday, le Slam Dunk Contest:

Aaron Gordon – 11/10

Derrick Jones Jr. – 5/2

Dwight Howard – 7/2

Pat Connaughton – 5/1

