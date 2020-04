Havlicek va pour 54; Les Celtes coupent la séquence de 54 matchs avec Dubs

En ce jour de 1973, le légendaire attaquant du Celtic de Boston, John Havlicek, a inscrit 24 buts sur le terrain lors du match 1 des demi-finales de la Conférence de l’Est, égalant un record détenu aujourd’hui par Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

Le match a été une éruption, la franchise du Massachusetts gagnant 134-109 derrière la performance record de Havlicek.

Le match de 54 points de Hondo est venu dans une série contre les Hawks d’Atlanta que Boston finirait par gagner quatre matchs à deux, pour tomber ensuite face aux Phil Knicks et aux Knicks de New York de Walt Frazier lors de la finale de la Conférence Est quatre matchs à trois alors que New York continuait à remporter son deuxième et dernier titre.

C’est également à cette date que le tireur Bobby Wilson a été levé par les Celtics, signé en début de saison par l’équipe en libre agence.

Wilson, qui a joué son ballon universitaire à Wichita State, a été repêché par les Chicago Bulls avec le 52e choix au total du repêchage de 1974 de la NBA, où il jouerait deux saisons avant d’être abandonné par les Bulls.

Il a récolté en moyenne 2 points et 0,6 passes décisives par match au cours des 25 matchs qu’il a disputés avec Boston.

C’est aussi l’anniversaire de six victoires depuis la saison du dernier championnat des Celtics en 2007-08. Le premier était une victoire de 106-92 contre les Chicago Bulls en 2008.

La victoire a été assurée avec 22 points de l’ancienne star de UConn Ray Allen (dont 5 sur 7 tir à 3 points), 20 points et 4 blocs pour Kevin Garnett et 17 points de Paul Pierce.

«La ligne à 3 points peut parfois être très délicate», a déclaré Allen via l’Associated Press.

“Vous avez tellement de regards ouverts, et je sais que je suis capable de les faire. Paul sait qu’il est capable de les fabriquer, mais je pense qu’il y a une stigmatisation attachée lorsque vous tirez trop de trois – vous vous contentez. “

Boston a également grincé par les Bobcats de Charlotte 111-109 un an plus tard en 2009 alors qu’un pointeur de 3 points d’Allen a volé la victoire sur le terrain des Celtics.

“Je ne m’attendais vraiment pas à ce que Wallace me quitte”, a déclaré Allen avec l’aimable autorisation de l’Associated Press. «Paul avait juste les moyens de me le faire parvenir. Il conduisait pour peut-être nous mettre en tête. »

Pierce a cependant propulsé Boston à cette victoire avec 32 points contre 22 pour Allen, et le meneur Rajon Rondo a récolté 21 points et 9 passes.

En 2012, les Celtics ont fait exploser le Miami Heat 91-72, avec le triple double de Rondo donnant le ton.

Le produit du Kentucky marquerait 16 points, 14 passes décisives et 11 planches dans la victoire tandis que l’équipe détenait une chaleur dirigée par LeBron James à seulement 34,8% des tirs au sol.

Trois ans plus tard en 2015, Boston a battu les Indiana Pacers 100-87, le centre de réserve Kelly Olynyk marquant 19 points malgré un œil au beurre noir et plusieurs cousus au visage après que son coéquipier Shavlik Randolph lui ait donné un coup de coude dans le visage avant le match.

«C’était plus une question de vision; comment pouvait-il bien voir? a proposé l’entraîneur-chef Brad Stevens via l’AP. «Il disait qu’il pouvait voir assez bien et les médecins se sentaient assez bien avec lui en jouant… Je pense que ça avait l’air un peu pire que ça ne l’était.»

Le centre Tyler Zeller a également récolté 19 points et l’ailier Evan Turner a ajouté 13 points, 12 aides et 11 rebonds dans la victoire.

C’est l’anniversaire de la victoire des Celtics 109-106 contre le mastodonte Golden State Warriors en 2016 qui a vu Boston mettre fin à la séquence de victoires de 54 matchs des Dubs sur leur propre terrain.

Le meneur de jeu Isaiah Thomas a effectué un lay-up avec moins de 9 secondes restantes pour mettre les Celtics en place 3, et le guerrier Stephen Curry a raté un trey potentiellement égalisateur à la fin du temps.

IT marquerait 22 points, Turner 21 et 5 passes décisives et le centre Jared Sullinger 20 points et 12 planches dans la victoire.

Enfin, c’est un an jour pour jour une nouvelle victoire sur le Heat – cette fois une victoire 110-105 propulsée par 25 points de la meneuse Kyrie Irving.

C’était le dernier match de Dwyane Wade dans TD Garden, gâté avec l’aide du grand homme Al Horford, qui a ajouté 19 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

Pourtant, les fans de Boston ont été gracieux envers leur ennemi de longue date, accordant au condamné à perpétuité une ovation debout à la fin de la partie.

“Nous avons eu tellement de batailles en séries éliminatoires, mais apprécions le respect qu’ils m’ont montré en tant que joueur pour me donner la plaque et me renvoyer avec un morceau de l’histoire des Celtics”, a déclaré Wade via Associated Press. . “C’était tellement cool, et je ne m’y attendais pas du tout.”

.