Hawks vs. 76ers Cotes, pronostics et pronostics: les Sharps achètent-ils des Sixers à la maison?

Hawks vs. 76ers Cotes et choix

Plus / Moins: 229

Heure: 19 h ET

TV: NBA TV

Les Hawks se sont occupés du dernier match contre une équipe de Mavs sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis, et ils pourraient obtenir une autre équipe blessée ce soir dans les Sixers, qui sera certainement sans Ben Simmons et pourrait également manquer Tobias Harris.

Les Sixers se rallieront-ils et continueront-ils de couvrir à domicile? Décomposons-le.

Tendances de paris à connaître

Les Sixers ont une fiche de 26-2 (SU) et 16-11-1 contre l’écart (ATS) à domicile cette saison. Cela dit, ils ne sont que 16-21-1 ATS en tant que favoris.

Cela dit, les Hawks ne sont qu’à 10-20 ATS sur la route et se battent vraiment loin d’Atlanta.

Rapport d’action pointu

Il semble que les pros et Joes soient en désaccord ce soir. Une majorité (58%) des parieurs achètent les points avec les Hawks, mais nous avons déjà suivi une tonne de mouvements de vapeur sur le spread des Sixers aujourd’hui.

C’est un jeu absolument fascinant sur le marché des paris. Comme mentionné ci-dessus, les Sixers ont écrasé à domicile cette saison et les Hawks ont vraiment eu du mal à couvrir sur la route. Cela dit, les Sixers sont en baisse de Ben Simmons et pourraient également se passer de Tobias Harris, qui est une décision en temps de jeu.

Ce qui est également intéressant, c’est que malgré l’énorme vapeur sur les Sixers, la ligne n’a pas trop bougé. Il est toujours assis à un nombre consensuel de -8 malgré la vapeur qui frappe tout autour de cette marque. Ce n’est pas comme si le public était massivement sur les Hawks pour justifier la résistance du marché, donc ce sera amusant à surveiller.

Pour le over / under, il y a eu un mouvement de vapeur sur le over à 228,5 mais une certaine résistance à 229,5, ce qui l’a ramené à son niveau actuel à 229.

Comment je parie le jeu de ce soir

Je vais à l’encontre des tendances ici. Nous connaissons déjà les divisions extrêmes domicile / route de Philly…

Philly à la maison: +11,6 Note nette (3e), 113,4 ORtg (12e), 101,8 DRtg (1er)

Philly loin: -5,9 Note nette (24e), 105,2 ORtg (26e), 111,1 DRtg (11e)

En conséquence, les 76ers sont 16-10-2 ATS (+ 19,7% ROI) à domicile contre 8-20-1 ATS (-42,6% ROI) sur la route. Fait intéressant, les matchs à domicile de Philly sont 12-15-1 mais 17-12-0 sur la route. Nous allons contre toutes les tendances ici.

Mais je ne suis pas sûr que ces tendances s’appliquent vraiment étant donné la situation actuelle des blessures pour aujourd’hui: Ben Simmons est absent et Tobias Harris est incertain. Cela laisse les Sixers en bas de deux entrées, et bien qu’ils aient renforcé leur profondeur dans quelques mouvements de date limite avec les Warriors, c’est encore très nouveau pour ces gars-là.

Pour marquer ce point chez nous: la formation de départ de ce soir – nous projetons une unité de Shake Milton, Josh Richardson, Glenn Robinson III, Al Horford et Joel Embiid – a joué un total de sept possessions ensemble… jamais. Il y a toujours du talent, bien sûr, mais c’est un gros déclassement par rapport à l’unité de départ et il y a des problèmes de chimie potentiels étant donné le manque de familiarité.

Les Sixers ont également été atrocement offensifs avec Milton au point. Ils atteignent rarement la jante et ne prennent pas beaucoup de 3 points. Ils ont une variété de gestionnaires de balles disponibles autres que lui comme Raul Neto, Alec Burks et Richardson, mais c’est un gros talent de Simmons et Tobias – peut-être leurs deux meilleurs initiateurs offensifs – qui dirigent des choses.

Et peut-être plus important encore, les Sixers ont toujours moins couru avec Simmons hors du terrain; il aime pousser en transition. Ils sortent 4,8% plus souvent, ce qui est en fait dans le 99e centile de tous les joueurs cette année. Avec ces gars-là, je ne serais pas surpris de voir la majorité des infractions passer par Embiid dans le post, ce qui est bien mais va intrinsèquement produire des biens plus longs.

Pendant ce temps, les Hawks continuent d’être un peu meilleurs que leur record global et leur nombre cette année. Ils ont joué longtemps sans leurs principaux joueurs, notamment John Collins (et un blessé Kevin Huerter). Mais leur unité principale avec ces gars-là plus De’Andre Hunter et (insérer une aile aléatoire) a été très bonne, affichant une cote nette supérieure à +10 avec Cam Reddish comme aile, par exemple.

Regardez, je reçois toutes les tendances. Je les ai frappés toute l’année pour les Sixers. Mais les livres et le public les connaissent également, et il est irréaliste de penser que ces enregistrements ATS continueront de croître. Je m’attendrais à ce que les bookmakers ombragent les lignes vers les Sixers à la maison et vers leur adversaire sur la route, ce qui devrait égaliser les choses ou apporter de la valeur de l’autre côté à l’avenir. La NBA est un marché efficace et liquide.

Je pense également que le marché ne s’adapte pas correctement aux blessures des Sixers ici, en particulier le différentiel de rythme avec Philly. Je suis peut-être du mauvais côté ici – l’écart est revenu à -8,5 – mais je prendrai le risque sur Atlanta et les sous. Étant donné où le public est susceptible d’être, il vaut peut-être la peine d’attendre pour voir si cette ligne va plus loin.

Remarque: Tobias Harris est passé de douteux à douteux. Assurez-vous de surveiller son statut avant de donner un pourboire.

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.