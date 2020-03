Hayward avance, tandis que la course de Tatum se termine

Alors que nous continuons notre série de matchs de March Madness joués par les Celtics de Boston actuels à l’époque universitaire comme baume pour le tournoi NCAA 2020 annulé et la saison NBA suspendue, nous avons six matchs tombés le 19 mars.

Pour certains Celtics, aujourd’hui était une journée à célébrer alors qu’ils progressaient toujours plus profondément dans la Big Dance. Pour d’autres, ce fut la fin de leurs efforts tout au long de la saison pour faire du bruit dans le plus grand événement du match collégial.

Alors, sans plus tarder, jetons un coup d’œil aux jeux du 19 mars des années passées pour voir comment cette journée de l’histoire a traité les Celtics sur la liste 2019-2020.

Pour le produit Butler Gordon Hayward, ce fut une journée décevante, avec ses Bulldogs tombant aux LSU Tigers 75-71 en huitièmes de finale en 2009.

Le natif de l’Indiana enregistrerait 12 points, 6 rebonds et 4 passes décisives dans la défaite.

C’était également déprimant pour l’ancien Blue Devil Jayson Tatum, dont l’équipe Duke a été bouleversée par un arriviste de la Caroline du Sud dans l’une des plus grandes bouleversements de l’histoire de l’école.

Tatum marquerait 15 points lors de la défaite au deuxième tour des Gamecocks lors du tournoi de 2017.

Le gardien de réserve Brad Wanamaker jouerait deux matchs à cette date, en gagnant un.

La défaite de ses Pitt Panthers s’est produite contre alma mater, son coéquipier Hayward, la saison après son départ pour la NBA, en 2011, les Bulldogs remportant 71-70.

Wanamaker a inscrit 8 points, 7 planches et autant de passes décisives dans l’effort perdu, Pitt tombant en huitièmes de finale.

Il a également gagné lors d’une éruption contre Oakland la saison précédente, les Panthers battant 89-66 contre les Golden Grizzlies.

Le natif de Philadelphie a récolté 13 points et 6 passes décisives au premier tour.

Le meneur des étoiles Kemba Walker est le seul Celtic actuel à avoir deux victoires à son nom à cette date, la première une victoire sur le modeste Chattanooga en 2009, ses Huskies écrasant les Mocs 103-47.

Le produit UConn, une réserve recrue à l’époque, a récolté 10 points et 6 passes décisives.

L’autre victoire était la deuxième du natif du Bronx dans sa course au titre national de 2011, une victoire de 69-58 sur son rival de Big East, Cincinnati, en huitièmes de finale.

Le futur gardien de la NBA enregistrerait une performance impressionnante de 33 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, renforçant encore son héritage en réalisant une victoire de plus dans l’une des plus grandes courses de l’histoire du tournoi NCAA.

.