Hayward et Butler se faufilent devant l’État du Michigan

Bien que ce soit avril, March Madness ne s’arrête pas simplement parce que le mois le fait (les quarantaines de coronavirus, cependant, sont une autre histoire).

Et pour Gordon Hayward et son équipe Butler en 2010, la folie a continué à rouler bien le mois suivant alors que ses Bulldogs affrontaient les Michigan State Spartans dans le Final Four.

Hayward aiderait à sceller la victoire avec un rebond de dernière seconde qui empêcherait les Spartans de marquer pour égaliser le match ou prendre la tête avec un pointeur à 3.

Butler est reparti avec une victoire de 52-50 en raison de l’héroïsme du natif de l’Indiana, Hayward marquant 19 points et 9 planches comptant le rebond décisif.

“Nous avons parlé du prochain match toute l’année, et c’est formidable de pouvoir dire le prochain match pour un championnat national”, a déclaré le futur attaquant du Celtic à l’époque (via l’Associated Press).

Tout comme son coéquipier actuel Kemba Walker un an plus tard, la course improbable de Hayward l’a préparé à jouer pour un championnat de la NCAA, face aux Duke Blue Devils le 5 avril 2010.

“Si je ne jouais pas, je serais fan de Butler”, a déclaré l’entraîneur-chef du Michigan State, Tom Izzo. “J’aime leur façon de jouer, j’aime leur histoire.”

À moins que ce soit votre équipe qu’ils aient coulé, comment ne pourriez-vous pas?

