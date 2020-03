Hayward, Forte, Judkins né; Cowens rédigé

Ce jour-là, l’attaquant des Celtics de Boston, Gordon Hayward, est né en 1990. Il a joué au basket-ball universitaire pour les Butler Bulldogs sous la direction de son entraîneur actuel des Celtics – Brad Stevens – et a été repêché au neuvième rang par l’Utah Jazz en 2010.

Il ferait sa première apparition All-Star avec cette équipe en 2017 avant de partir en agence libre pour rejoindre Boston, où il a en moyenne 13,6 points, 5,2 rebonds et 3,6 passes décisives.

C’est également l’anniversaire de l’ancien gardien celtique Joseph Forte, né en 1981. Il a joué deux saisons à UNC Chapel Hill avant d’être repêché par Boston 21e au total lors du repêchage de la NBA 2001.

Forte en moyenne 0,8 point et autant de rebonds et d’aides par match au cours de sa seule saison avec les Celtics, échangés avec le gardien Kenny Anderson et le grand homme Vitaly Potapenko pour l’attaquant Vin Baker et le garde Shammond Williams.

L’ancienne aile celtique Jeff Judkins est également née aujourd’hui, en 1956.

Le natif de Salt Lake City a joué pour les Utah Utes avant d’être repêché par Boston en 1978, au huitième choix du deuxième tour dans le même repêchage que Larry Bird.

Judkins jouerait deux saisons pour les Celtics, et en moyenne 7,3 points, 1,8 planches et 1,3 passes décisives en son temps avec la franchise.

C’est également l’anniversaire du légendaire grand homme de Boston Dave Cowens qui a été repêché par le quatrième des Celtics lors du repêchage de la NBA en 1970 en dehors de l’État de Floride malgré les critiques selon lesquelles il était trop petit pour jouer la position à 6 pieds 9 pouces.

Le Kentuckian gagnerait deux anneaux avec Boston et ferait huit matchs des étoiles au cours de ses dix saisons avec l’équipe – parmi de nombreux autres honneurs – en moyenne 18,2 points, 14 rebonds et 2,1 passes décisives dans cette séquence.

L’ancien grand homme celtique Ryan Hollins a signé avec Boston comme un rachat de fin de saison après avoir été libéré par les Cavaliers de Cleveland en 2012.

Hollins a ajouté de la profondeur à un banc de Celtics vieillissant, et il a en moyenne 2,8 points et 1,7 planches avec Boston pour le reste de la saison.

Il y a également eu quatre victoires pour les Celtics à cette date depuis la saison de Banner 17.

La première était une victoire de 90-77 contre les Clippers de Los Angeles en 2009.

Il a vu le produit UConn Ray Allen marquer 20 points sur 8 tirs sur 10 (dont 3 sur 3 en profondeur), et le meneur Rajon Rondo a ajouté 14 points, 7 aides et 5 interceptions.

Kevin Garnett a récolté 12 points lors de son deuxième match après une absence prolongée en raison d’une blessure au genou.

Boston a également battu les Brooklyn Nets aujourd’hui en 2015 derrière l’ailier Evan Turner, qui a enregistré une performance de 19 points, 10 planches et 12 passes.

Il avait l’aide des 20 points et 7 rebonds du gardien Avery Bradley et des 18 points et 7 rebonds du centre Tyler Zeller, tandis que le grand homme Kelly Olynyk avait 18 points et 5 planches sur le banc.

En 2016, les Celtics ont battu les Toronto Raptors à domicile 91-79 avec 23 points d’Isaiah Thomas.

Turner a ajouté 17 points et 7 planches, Bradley 16 points et 8 rebonds et le centre Amir Johnson 11 points et 14 planches.

Enfin, en 2018, Boston a envoyé les Portland Trail Blazers 105-100 avec un énorme jeu de Marcus Morris Sr.

Le produit du Kansas a marqué 30 points sur un tir de 9 sur 13, allant également de 5 sur 6 sur une plage de 3 points.

Le gardien Terry Rozier a ajouté 16 points et 5 planches tandis que le swingman Jayson tatum a récolté 13 points et 6 rebonds, et le centre Greg Monroe a contribué 10 points et autant de rebonds sur le banc.

.