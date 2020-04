Hayward parle de conditionnement, de récupération et de ses liens avec Romeo Langford

L’un des plus grands changements pour les fans des Boston Celtics depuis la fermeture par la NBA de toutes les activités de la ligue le 11 mars a été le manque relatif de visibilité des joueurs, qui se mettent désormais tous en quarantaine comme la plupart d’entre nous.

Donc, à part des interviews téléphoniques et Internet occasionnelles, des publications sur les réseaux sociaux et des annonces d’intérêt public, ce qui se passe avec divers joueurs est quelque chose de mystérieux.

Quelques Celtics ont fait des apparitions à la télévision, comme l’interview de Marcus Smart du vétéran Guard sur son expérience des coronavirus, et d’autres sur des podcasts, comme l’apparition de Jayson Tatum sur le pod Good N ’Plenty.

Dans cet esprit, Adam Taylor, du Celtics Blog, a envoyé l’attaquant All-Star Gordon Hayward sur le podcast Celtics Pod pour découvrir comment le produit Butler a été depuis la fermeture de la mi-mars.

Le natif de l’Indiana a été occupé à maintenir son conditionnement dans l’espoir d’un retour à l’action au début de l’été.

«J’ai fait des séances d’entraînement à domicile dans notre petit gymnase à domicile que nous avons», a-t-il commencé.

«Des haltères pesant jusqu’à environ 40 livres, puis l’équipe a apporté un kettlebell avec lequel j’ai pu faire quelques ascenseurs avec un gilet lesté. Beaucoup d’exercices de poids corporel, mais je fais vraiment ça pour les poids. Et puis, quand il fait beau, j’ai pu courir dehors, faire du ballon à l’extérieur. “

Cela n’a pas été trop sympa cependant », a-t-il ajouté.

L’ancien Bulldog ne se concentre pas seulement sur la musculation pour son conditionnement – il a également prêté attention à l’aspect aérobie du conditionnement, même en l’utilisant comme excuse pour un peu de shopping en ligne.

“Donc, le conditionnement, j’en ai fait beaucoup”, a proposé Hayward.

«J’ai… obtenu ma femme, un Peloton à Noël dernier, et je n’avais pas de chaussures à porter dessus. Et donc c’était le moment idéal pour moi de me commander des chaussures, alors j’ai acheté des chaussures de cyclisme et j’ai fait le Peloton pour mes entraînements cardio. “

Le populaire vélo d’appartement a fait son chemin avec les joueurs de la NBA ces derniers mois, et il est bon qu’il ait organisé des événements mondiaux récemment, la pandémie limitant l’accès aux installations d’entraînement pour les joueurs.

Hayward a également ouvert son entraînement de manière plus générale et comment il a vraiment pu creuser et aller à son entraînement pour la première fois depuis sa blessure au début de son mandat chez les Celtics.

“Cette intersaison, j’ai pu m’entraîner et faire tout ce que je voulais faire sans aucune restriction”, a déclaré l’attaquant de 30 ans, qui avait eu du mal à traverser deux saisons d’améliorations progressives depuis cette ouverture fatidique.

«Le dernier que j’ai été, j’ai été blessé, et je ne fais donc les choses que 10 minutes à la fois, puis 15 minutes, puis 20 minutes à la fois. Et tout était vraiment structuré, vraiment rigide et vraiment planifié, et cela ne m’a pas permis de vraiment le suivre comme je le voulais. “

Hayward n’a pas été en mesure de faire du basket-ball à cinq contre cinq jusqu’à la fin septembre de cette saison, ce qui n’a pas non plus fait autant de bénéfices qu’il aurait aimé – même si c’était probablement la bonne décision pour son plus long- santé à long terme.

“Cette intersaison passée, être capable de s’entraîner exactement comme je voulais m’entraîner”, a déclaré le swingman de 6 pieds 7 pouces.

«Je suis resté à Boston et j’ai fait mon truc ici avec le personnel et avec tout le monde que nous avions à Boston, donc c’était vraiment bien. Et je pense que cela a été très utile », a-t-il ajouté.

Avec sept recrues à venir sur la liste des Celtics 2019-2020, vous pourriez penser que c’est un peu gênant pour Hayward, qui, avec le gardien de réserve Brad Wanamaker et (presque) le meneur de jeu Kemba Walker, sont les seuls joueurs dans la trentaine.

Mais l’ancien All-Star s’est connecté avec son compatriote natif de l’Indiana, Roméo Langford, qui, à seulement 20 ans, est le plus jeune joueur de la formation de Boston.

“Roméo est quelqu’un avec qui je suis lié cette année”, a expliqué Hayward.

«Je ne sais pas s’il dirait pris sous mon aile, mais j’ai certainement essayé de lui apprendre quelques choses et de l’aider. quelqu’un que je pense est vraiment talentueux et peut avoir un long moment dans la NBA s’il continue à travailler et continue de s’améliorer en tant que joueur. “

C’est bien de voir sa croissance depuis le début de la saison jusqu’à ce qu’il en est maintenant et, espérons-le, d’aller de l’avant également », a-t-il conclu.

Aller de l’avant est quelque chose que nous avons tous hâte de faire alors que nous attendons la pandémie, et les joueurs de la NBA comme Hayward sont loin d’être immunisés.

Mais comme nous, ils ont les yeux tournés vers l’avenir, et un monde où les interviews n’ont pas besoin d’être effectuées par téléprésence ou téléphone, et les jeux – et la plupart de nos emplois – se déroulent d’une manière qui ne semble pas profondément inhabituelle.

Un aperçu du monde de la façon dont nos joueurs préférés tiennent le fort est un excellent moyen de nous aider à faire face à l’enfermement – mais aussi un rappel que peu importe qui vous êtes, nous sommes tous dans le même bateau.

.