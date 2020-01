Haze, cause possible de l’accident de Kobe Bryant

Bien que les enquêtes aient à peine commencé les raisons de l’accident d’hélicoptère qui a causé la mort de l’ancien joueur des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres, certains chercheurs s’aventurent dans le brouillard dense comme une possibilité.

27/01/2020

À 09:21

CET

EFE

Peu avant 10h00, heure locale, l’hélicoptère dans lequel Bryant, 41 ans, voyageait, a percuté la zone montagneuse de Calabasas (Californie), causant la mort des neuf occupants à bord.

L’hélicoptère s’est écrasé sur une colline et il s’est enflammé car il avait encore une grande quantité de carburant car il ne faut que 40 minutes pour voler.

en terre

Le porte-parole du département de police de Los Angeles, Josh Rubenstein, a déclaré que la Division du Département du soutien aérien a décidé que leurs hélicoptères restent au sol le matin en raison de conditions brumeuses et ils n’ont pas volé avant l’après-midi.

Rubenstein a indiqué que “La situation climatique ne répondait pas à nos normes minimales de vol. Le brouillard était suffisant pour que nous ne volions pas. “

spécialistes des accidents

Alors que le National Transportation Safety Board a envoyé un groupe d’enquêteurs sur les accidents, a annoncé Christopher O’Neil, porte-parole du Conseil.

Pour sa part, Kurt Deetz, un ancien pilote d’Island Express Helicopters qui transportait Bryant dans ce même hélicoptère, a rappelé que les conditions météorologiques à Van Nuys étaient mauvaises dimanche matin. Il a ajouté que le navire était en parfait état et que l’accident était probablement dû au mauvais temps et non à des problèmes mécaniques.

“La probabilité d’une panne bimoteur, dans ce modèle d’hélicoptère, ne se produit tout simplement pas”, Deetz valorisé.

.