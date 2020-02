Henry Ruggs III peut être le meilleur de tous les WR combinés NFL ultra rapides

L’ancien receveur de l’Alabama, Henry Ruggs III, s’est fait un nom dans le NFL Combine 2020. Sa première tentative de course de 40 verges a été enregistrée à 4,28 secondes, mais a ensuite été officiellement ramenée à 4,27.

Jetez un œil à la vitesse fulgurante de ce mec:

Sa deuxième fois était un 4.31, mais sa première fois est maintenant dans les livres d’histoire de moissonneuse-batteuse. Avec le large avantage des Bengals de Cincinnati, John Ross III en tête – il a établi le record du tableau de bord de 40 verges avec son temps de 4,22 en 2017 – il n’y a que six autres récepteurs qui ont couru sous un 4,3 depuis 2003 (lorsque les temps de combinaison ont commencé à être officiellement suivis).

Cependant, Ruggs devrait avoir les compétences nécessaires pour être le meilleur récepteur de la NFL dans ce groupe de speedsters.

Tout d’abord, examinons les six temps de ces gars, ainsi que leurs statistiques dans la NFL.

1. John Ross III, Washington – 4,22 en 2017: Le temps record de Ross ne sera pas oublié de sitôt, car il a dépassé le record établi par Chris Johnson en 2008. Ross a été repêché par les Bengals au n ° 9 au total, mais il n’a pas répondu aux attentes. En trois saisons, il n’a compté que 716 verges et 10 touchés. Sa saison recrue a été écourtée en raison d’une blessure, et il n’a joué que 24 matchs jusqu’à présent dans sa carrière.

2. Jerome Mathis, Hampton – 4,26 en 2005: Mathis a été sélectionné par les Texans de Houston au quatrième tour. Au cours de sa saison recrue, il a obtenu une invitation au Pro Bowl et a été membre de la première équipe All-Pro en tant que retourneur d’équipes spéciales, terminant avec 1 542 verges au retour et deux touchés. Il a joué en seulement cinq matchs au cours de ses deux dernières années en raison de blessures et a ensuite passé deux saisons dans la LCF et la Ligue de football d’arène.

T-3. Marquise Goodwin, Texas – 4,27 en 2013: Godwin a été pris par les Bills au troisième tour. Il a disputé 12 matchs avec Buffalo au cours de sa saison recrue, totalisant 283 verges et trois touchés. Il a subi des blessures au cours des deux saisons suivantes, a rebondi en 2016 avec 431 verges, puis a signé avec les 49ers en 2017. Cette année-là, il a connu sa meilleure saison dans la NFL avec 962 verges de réception. Après cela, ses chiffres ont de nouveau baissé et il a terminé 2019 dans la réserve des blessés.

T-3. Tyrone Calico, Middle Tennessee – 4,27 en 2003: Après avoir été repêché au deuxième tour par les Titans, Calico a inscrit 297 verges et quatre touchés en tant que recrue. Il a passé deux saisons supplémentaires dans le Tennessee avant d’être libéré après la saison 2005, jouant dans un seul match l’année précédente en raison d’une blessure au genou qu’il avait subie en pré-saison.

T-5. J.J. Nelson, UAB – 4,28 en 2015: Nelson, qui a été repêché par les Cardinals au cinquième tour, a récolté 299 verges et deux touchés au cours de sa première année. La meilleure saison de sa carrière dans la NFL est survenue en 2016 (568 verges, six touchés), mais après la baisse de sa production, il est devenu joueur autonome. Il a signé avec les Raiders en 2019 et a joué en seulement deux matchs tout en traitant des blessures. Il a été libéré en octobre.

T-5. Jacoby Ford, Clemson – 4,28 en 2010: Ford était une perspective sous-dimensionnée dans le projet de 2010, mesurant 5’9, 186 livres. Il a été sélectionné par les Raiders au quatrième tour et a commencé en neuf matchs comme recrue, gérant 25 réceptions pour 470 verges. Ford a disputé huit matchs seulement l’année suivante et a raté toute la saison 2012 en raison d’une blessure. Il n’a eu que 13 réceptions en 2013 et est devenu agent libre. Plus tard, il a passé un bref moment dans la LCF.

Ruggs a plus de potentiel en tant que récepteur, et ce n’est pas seulement à cause de sa vitesse.

Les chiffres de Ruggs en Alabama n’étaient pas vraiment époustouflants – il a représenté 1716 verges et 24 touchés en trois saisons. Il a également dû partager un grand nombre de cibles avec un excellent corps de réception, dont probablement le premier choix de premier tour Jerry Jeudy.

Sa vitesse est ce qui le rend si dangereux. S’il est laissé seul avec même un peu d’espace, il peut vous brûler en courant à gauche ou à droite sur le bord, mais il peut faire la même chose en tournant vers le haut.

Sa vitesse aide beaucoup quand il est également en couverture individuelle. Ici contre Texas A&M, Ruggs crée suffisamment de séparation avec son défenseur sur sa route avec sa seule vitesse, mais a ensuite la capacité athlétique de sauter et d’attraper la balle haute que Tua Tagovailoa lance là où il peut l’attraper:

Ruggs faisant de grands jeux était assez commun – ses verges moyennes par capture au cours de ses trois saisons à Bama étaient de 17,5.

“En tant que perspective, Ruggs est un joueur où vous voulez juste avoir le ballon entre ses mains aussi vite que possible”, explique Dan Kadar, expert en repêchage de SB Nation, à propos du récepteur Bama. «Cela signifie le faire courir sur des pentes et des itinéraires plus courts qui lui permettent de profiter de sa vitesse après la capture. De toute évidence, il sera un atout sur les retraits profonds où il peut simplement courir derrière les défenseurs.

«S’il atterrit sur une équipe qui exécute beaucoup d’action de jeu, il pourrait exceller lorsque les sécurités se rapprocheront de la boîte, le laissant dans des situations individuelles. Là où je ne l’aime pas autant, c’est dans des situations physiques où il doit se battre pour avoir de l’espace pour attraper le ballon. Il peut y être surpassé. Mais s’il est utilisé dans le bon système qui utilise beaucoup de concepts d’itinéraire à plusieurs niveaux, je pense qu’il peut vraiment devenir une star. “

Kadar a toujours eu Ruggs allant à Denver au n ° 15 au classement général dans ses faux projets – il pourrait être très amusant de voir le quart-arrière aux grandes armes Drew Lock lui lancer.

Comme les six WR rapides avant lui, Ruggs est un athlète incroyable. Mais il devrait avoir une meilleure carrière professionnelle.

À la moissonneuse-batteuse, Ruggs a également réalisé un incroyable saut vertical de 42 pouces, associé à un saut large de 10’11. En fait, c’était le saut vertical le plus élevé de tous les autres gars énumérés ci-dessus qui ont également couru sous un 4.3 dans les 40.

“Il est bien meilleur en tant que prospect que tous”, a déclaré Kadar à propos de Ruggs par rapport aux autres récepteurs inférieurs à 4,30. «Ruggs a de très bonnes mains et est un coureur de route assez décent – ce qui est dit dans le contexte de son super coéquipier Jerry Jeudy. Le joueur d’entraînement le plus récent auquel vous pouvez probablement le comparer est John Ross. De toute évidence, Ruggs n’a pas couru aussi vite que lui, mais il reste la perspective bien supérieure. Ruggs est un meilleur joueur polyvalent que Ross. »

Il n’y a eu que deux inconvénients pour Ruggs jeudi. Il a déclaré à Kimberly Jones de NFL Network qu’il était un peu déçu de son temps car il voulait battre le record de 40 verges. Il a également subi une blessure de quadruple après avoir exécuté son deuxième 40. En conséquence, il a dû rater la partie gantelet sur le terrain des exercices de moissonneuse-batteuse. Mais Kadar ne pense pas que cela soit trop important.

“Au pire, s’il ne peut pas participer à la journée pro de l’Alabama, il peut être un récepteur pour Tagovailoa lors de son entraînement privé, qui devrait être le 9 avril”, a déclaré Kadar.

Quelle que soit l’équipe qui se retrouve avec Ruggs, elle obtient à la fois un récepteur rapide mais tout aussi talentueux. Même s’il n’a pas battu le record du tableau de bord de 40 verges, Ruggs pourra se démarquer des précédents récepteurs sous-4.3 une fois arrivé à la NFL.