Comptez l’ancien meneur de jeu de Chris Chris Paul parmi ceux qui pensent que le centre actuel des Rockets P.J.Tucker mérite une prolongation de contrat, qu’il cherche depuis la dernière intersaison.

Paul et Tucker sont amis depuis l’enfance, et ils ont joué ensemble de 2017 à 2019 avec les Rockets, avant que Paul ne soit envoyé à Oklahoma City lors de la dernière intersaison dans le métier de Russell Westbrook.

S’exprimant lors de la journée des médias All-Star de samedi à Chicago – où Paul, Westbrook et James Harden ont tous participé, car ils jouent chacun dans le match des étoiles de dimanche – Paul a dit ceci lorsqu’on lui a demandé quel joueur lui avait le plus appris. sa récente visite à Houston.

Je pense que la personne que j’ai probablement le plus apprise était P.J., P.J. Tucker, qui était comme mon frère, mec. Il est tellement altruiste, il se donne nuit après nuit. P.J.est comme le héros méconnu de la NBA, tu vois ce que je veux dire? Il ne sera pas sur la feuille de statistiques avec tous ces trucs de types différents.

Merci à P.J. Il vient de recevoir – je pense qu’ils ont garanti sa dernière année. Il a besoin d’une extension. C’est tout ce que l’homme veut. L’homme joue tous les soirs et ne peut pas obtenir d’extension.

Le Tucker de 6 pieds 5 pouces, qui est maintenant le centre de départ de Houston dans le cadre d’une transition récente vers une gamme plus petite, fera un peu moins de 8 millions de dollars la saison prochaine. Moins de la moitié du montant de cette dernière année était auparavant garanti aux termes de son contrat de 32 millions de dollars sur quatre ans, que Tucker a signé avec les Rockets en juillet 2017.

En trois saisons à Houston, Tucker est en moyenne de 6,9 ​​points (37,2% sur 3 points) et 6,0 rebonds en 32,0 minutes par match. Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés de l’équipe à 34 ans, il est le seul Rocket à jouer à chaque match à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires au cours de ces années.

Il est largement considéré comme l’un des meilleurs et des plus durs défenseurs de la NBA, et également l’un des meilleurs dirigeants des vestiaires de Houston.

Mais Tucker aura également 36 ans lorsque son contrat actuel expirera à la mi-2021. Cela fera de lui un joueur plus âgé selon les normes de la NBA, ce qui rend l’extension du contrat bien à l’avance une proposition risquée pour GM Daryl Morey et le front office de Houston.

Les Rockets n’étaient apparemment pas prêts à le faire pendant la dernière saison, alors qu’ils étaient à deux saisons de savoir à quel point le jeu de Tucker aura vieilli à l’expiration de son contrat actuel.

“J’ai constaté que vous ne parvenez pas vraiment à un accord avec ce que les deux parties envisagent … jusqu’à ce que vous soyez dans un an”, a déclaré Morey en septembre, interrogé sur une éventuelle prolongation du contrat Tucker.

Mais il est possible que leur réflexion lors de l’intersaison 2020 soit différente, une fois que le contrat n’est qu’à un an de sa date d’expiration. Et même si Paul n’est plus un Rocket, le 10-All-Star a profité de la disponibilité de samedi pour se faufiler dans une dernière approbation pour son vieil ami.

.