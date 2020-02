Histoire de Domantas Sabonis, progression incroyable dans Pacers

Il semble que c’était hier quand Arvydas Sabonis il s’est lancé dans l’aventure de NBA et tout en militant dans les rangs des Portland Trail Blazers posa avec sa famille dans une maison américaine typique. Là, il est né Domantas Sabonis et depuis qu’il a fait ses premiers pas, quelque chose de particulier a été perçu en lui. À tel point qu’Arvydas lui-même a prédit que si l’un de ses enfants suivait ses traces en basket-ball, ce serait lui, à cause de sa ténacité et du fait d’être gaucher. Des années plus tard, la prophétie a commencé à se réaliser quand un jeune homme disgracieux aux cheveux blonds est apparu à Malaga. Tout a commencé là-bas. Conscient de la pression que cela pourrait être pour lui de jouer à Zalgiris Kaunas, le pivot légendaire du basket-ball mondial a recommandé que ses Domantas se rendent dans une fabrique de talents réputée où il pourrait exploiter tout son potentiel.

Là, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à faire ses débuts dans le ACB et est venu concourir dans Euroligue ayant à peine dépassé l’âge de la majorité, alternant sa présence avec l’équipe des jeunes. Mais si quelque chose marque la trajectoire de Domantas, c’est sa conviction, et celle de son entourage, que son chemin devrait le ramener aux États-Unis. Son rêve était toujours de jouer en NBA et de se démarquer dans cette compétition où son père ne pouvait pas arriver dans les meilleures conditions ou capter pleinement tout son talent. Ainsi, il n’a signé aucun contrat professionnel avec Unicaja et est allé à l’Université Gonzaga, où il s’est démarqué au cours des deux saisons où il était là.

Son nom de famille et le fait d’être ressorti NCAA lui a permis d’être élu à la onzième place dans le projet de 2016. Depuis lors, tout n’a cessé de s’améliorer. Domantas n’était pas le plus rapide, il n’avait pas de terrain mortel, il n’avait pas une capacité de saut remarquable et n’était pas un spécialiste du jeu avec le dos au poteau bas. Quelques années plus tard, il a été choisi comme All star et est l’un des joueurs de basket-ball les plus complets de la planète. Capacité naturelle à rebondir, main prodigieuse avec sa main gauche, capacité à ouvrir le champ sans abandonner la bataille de la peinture, l’un des pivots qui bloque le mieux et, finalement, un travailleur né qui a tracé un chemin qui n’est pas Aperçu final ou limite.

Pour de nombreux romantiques, il peut encore sembler offensant de suggérer que Domantas Sabonis Il pourrait devenir un joueur plus important que son propre père. Ce sont des mots majeurs, mais la capacité de progression qu’il a eue lors de ses premières saisons et l’énorme esprit de compétition dont il fait preuve suggèrent que c’est faisable. Il a trouvé son habitat naturel dans les Indiana Pacers et semble avoir une harmonie particulière avec les fans. Il jouera les séries éliminatoires pendant une saison et tentera de continuer à augmenter leur nombre pour donner à Indianapolis la chance de concourir dur. Est en moyenne 18,3 points et 12,5 rebonds dans les 34,5 minutes qu’il joue en moyenne, mais s’il y a quelque chose à souligner, c’est son efficacité au lancement, avec une 54% de réussite, et une capacité à générer du jeu à partir du message qui vient implicitement de votre nom de famille, en moyenne 4.9 passes décisives.

