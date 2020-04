Histoire de l’équipe américaine de basket-ball, défaites douloureuses

Le basket-ball atteint un statut plus élevé dans le pays d’Amérique du Nord. Ils ont été, sont et seront les grands dominateurs de ce sport, les pionniers, ceux qui ont établi des tendances et établi des empires. Cependant, ce domaine a décliné tout au long de l’histoire. L’amélioration du basket-ball européen a tout égalé, avec des athlètes beaucoup plus puissants physiquement, avec de grandes compétences tactiques et défensives et une capacité à développer des talents qui a réduit au minimum l’écart entre deux continents. L’équipe américaine de basket-ball est l’une des plus honorées de toute l’histoire du sport: 7 titres FIBA ​​Copa América, 5 victoires en Coupe du monde et 15 médailles d’or olympiques. Les épisodes les plus glorieux de son histoire ont été largement passés en revue, mais les défaites valent le détour.

Les déceptions ont été beaucoup plus fréquentes lors des Coupes du monde que lors des épreuves olympiques, où les Américains se déplacent généralement avec leurs meilleures équipes. Cela est courant maintenant, mais au cours des décennies passées, les équipes criblées d’étudiants avaient l’habitude d’y aller. Dans la Coupe du monde 1950 L’Argentine a émergé champion dans un format compétitif sous la forme d’une ligue où ils ont réussi à gagner ou 64-50 à l’équipe américaine. Neuf ans plus tard, un nouveau piégeage latino-américain fait du Brésil le champion. Les membres de l’équipe des États-Unis étaient des jeunes sans ténacité ni maturité, mais la déception suivante n’est survenue que Jeux olympiques de Munich 1972.

La défaite contre l’URSS en grande finale dans l’un des matchs les plus controversés de l’histoire et avec une fin de film a provoqué un véritable tremblement de terre dans le pays anglo-saxon. Perdre dans une Coupe du monde était une chose et perdre aux Jeux Olympiques et devant un ennemi politique comme les Soviétiques était une autre chose très différente. Il y a eu une réaction de la part de USA Basketball, qui a tenté d’entourer les jeunes de certains professionnels. Cela n’a pas empêché la crise de durer avec une médaille de bronze lors de la Coupe du monde 1974, où il a fait match nul en championnat contre la Yougoslavie et l’URSS, perdant à nouveau avec les Soviétiques.

De nouvelles déceptions sont survenues dans les années 80. Argent dans Coupe du monde 1982 succomber 95-94 à l’URSS dans une finale mourante a été un nouvel appel au réveil pour les Américains, qui ont subi un autre revers dans la Jeux Olympiques de Séoul 1988. Encore une fois, les Soviétiques disciplinés ont attendu la fête pour les Américains, qui ont chuté en demi-finale 76-82. Un an plus tard, il a été décidé de se passer d’une équipe compétitive pour la Coupe FIBA ​​Americaoù ils ont été battus par Porto Rico sur l’une des pages les plus mémorables de l’histoire du sport sur cette île. La débâcle a été consommée lors de la Coupe du monde 1990, tombant en demi-finale contre la Yougoslavie 99-91.

C’était trop pour les institutions qui plaidaient pour la Dream Team pour les rendez-vous suivants ainsi que pour les joueurs professionnels et expérimentés. Les jeunes ont joué un rôle d’apprentissage afin d’éviter de nouveaux rougissements et de réaliser que le niveau moyen avait considérablement augmenté et avait besoin de personnes consolidées pour gagner. Une nouvelle erreur est survenue lors de la Coupe du monde 1998 lorsqu’ils ont perdu contre la Russie en demi-finale 66-64, bien que six ans plus tard, l’épisode le plus cruel et le plus douloureux pour eux se produirait. Avec une équipe pleine de noms imposants, comme Carmelo Anthony, Lebron James, Tim Duncan, Allen Iverson, Stephan Marbury, Dwyane Wade, Amare Stoudamaire ou Shawn Marion, ils ont perdu 89-81 contre l’Argentine Nocioni, Ginobili, Scola et compagnie, dans une démonstration de courage des Sud-Américains.

Deux ans plus tard, ils voulaient se venger de la Coupe du monde 2006, avec une équipe avec des noms comme Lebron James, Chris Paul, Chris Bosh, Dwight Howard ou Carmelo Anthony. Ils n’ont pas pu jouer en équipe pour briser la solidité de la Grèce en demi-finale, ce qui les a martyrisés au poteau bas avec un Sofoklis Schortsanitis lâche. Ce fut la dernière grande défaite des États-Unis avant la catastrophe du Coupe du monde 2019 de la Chine, où ils ont perdu en quart de finale contre la France. Rien ne peut être tenu pour acquis dans le monde du basket-ball, comme le montre ce chapelet de défaites douloureuses et décevantes.

