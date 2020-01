Hommage de Luka Doncic aux neuf victimes de l’accident

Luka Doncic a rendu ce lundi son hommage particulier aux victimes de l’accident d’hélicoptère dans lequel elles sont décédées Kobe Bryant, sa fille et neuf autres personnes.

Le Slovène, âgé de 20 ans, est sorti jouer le match entre Dallas Mavericks et Oklahoma City Thunder avec les noms du défunt à sa place.

“RIP Kobe # 8 # 24”, Il a montré sur le bord extérieur de sa chaussure gauche en référence aux chiffres que Bryant a utilisés dans sa carrière de joueur.

“# 2 RIP Gigi” était l’inscription à retenir Gianna Bryant, La fille de Kobe, Il est décédé à l’âge de 13 ans lorsque l’hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, aux États-Unis.

Messages similaires dédiés à John Altobelli, son épouse Keri et sa fille Alyssaau pilote Ara Zobayan, Sarah Chester et sa fille Paytonet l’entraîneur Christina Mausser

Ce n’était pas le seul hommage que les joueurs de la NBA ont déployé dans une nouvelle journée de la Ligue. L’équipe de Detroit Pistons, par exemple, est entrée sur le terrain avec des chemises avec les numéros 8 et 24, en plus du nom de famille “Bryant” au dos.

