Hornets vs Pacers Cotes, pronostics et pronostics: Indy devrait-il être un favori à deux chiffres?

Hornets at Pacers Cotes, pronostics et pronostics

Propagation: Pacers -10,5

Plus / Moins: 210

Heure: 19 h ET

TV: League Pass

Fans de Pacers, j’espère que vous avez eu un dimanche soir occupé et que vous n’avez pas pu regarder le match contre les Raptors – une perte de 46 points. Aie.

Et malgré cette performance et un mauvais jeu en général, les Pacers sont maintenant des favoris à deux chiffres à domicile contre les Hornets. Est-ce justifié? Nos experts le décomposent ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Les Pacers ont une fiche de 3-7 (SU) et 4-6 contre l’écart (ATS) lors des 10 derniers matchs. Cela dit, ils se sont bien comportés cette année en tant que favoris, avec une fiche de 21-17-3 dans cette position.

Les Hornets, quant à eux, n’ont que 15-14-1 ATS sur la route et 24-27 ATS en tant qu’outsider – assez neutres dans les deux situations. Ils sont, cependant, +6,58 unités sur la route, car de grandes victoires ont aidé les parieurs à un ROI positif.

Rapport d’action pointu

Jusqu’à présent, il y a eu peu d’action sur la propagation. Que ce soit parce que les parieurs avertis pensent que la ligne est juste ou s’ils ne font confiance à aucune des équipes compte tenu de leur jeu récent, nous n’avons suivi aucun mouvement de vapeur sur le côté.

Nous avons cependant vu une action brutale sur le total…

Nous avons suivi les mouvements de vapeur à la fois à 208,5 puis à 209, ce qui a fait passer cette ligne de 208,5 à l’ouverture à 209 maintenant. Le public semble d’accord, car le over a obtenu 64% des paris. Fait intéressant, cependant, les sous ont obtenu 76% de l’argent.

Un écart comme celui-ci suggère généralement un argent plus net, il sera donc intéressant de voir où va ce marché. Il convient de noter qu’il n’a pas dépassé 209 malgré la vapeur sur ce nombre. Peut-être que les objets tranchants le rachèteront s’il dépasse la marque actuelle.

Wob: Comment je parie le jeu de ce soir

Qu’est-ce que j’oublie ici? Un match de vengeance des Pacers après avoir accroché un L de 50 points à Toronto?

Jeremy Lamb est absent pour l’année avec cette blessure brutale au genou, les Pacers sont en chute libre, Victor Oladipo n’est toujours pas de retour dans un groove, et, au fait… les Hornets ne sont pas si mal!

Leur dossier suggère le contraire, mais ils ne devraient pas être des chiens à deux chiffres pour quiconque dans la Conférence de l’Est ne s’appelle pas les Milwaukee Bucks. L’audace… le manque de respect envers Graham et Miles Bridges de Devonte!

Les Hornets sont l’équipe la plus lente de la ligue et portent par la suite la deuxième attaque la moins efficace de la NBA, tandis que les Pacers détiennent la septième meilleure défense, donc sur le papier, cela a du sens. Mais j’ai deux yeux et je sais que les Hornets garderont cela à tout le moins.

LE CHOIX: Hornets +10,5

Mears: Les pacers devraient-ils être des favoris à deux chiffres?

Je suis d’accord avec Wob ici. Je pense que c’est soit un pari sur les Hornets, soit un arrêt. Je ne me sens pas du tout à l’aise d’avoir besoin de 11 points des Pacers.

J’étais intéressé de voir comment ils se débrouilleraient dimanche sans Victor Oladipo, qui était absent de ce match et qui est discutable ce soir. Il n’a tout simplement pas été bon cette année, que ce soit de la rouille ou qu’il ne soit pas complètement à 100% sain.

Les données sont vraiment moches. Il tire à seulement 33,3% du terrain, dont 25,0% au-delà de l’arc. Les Pacers ont été 7,3 points pour 100 possessions pire avec lui sur le terrain vs off. La majeure partie de cela est l’offensive, qui a été un fou de 9,3 points / 100 pires. C’était moche.

Honnêtement, je pense que les Pacers n’ont qu’à traverser les douleurs ici. Un Oladipo en bonne santé et de droite est de loin leur meilleur joueur et la seule chance qu’ils ont de se qualifier pour les éliminatoires. Il craint en ce moment, mais je ne vois pas d’autre voie pour eux que de le laisser travailler à travers tout ce qui se passe en ce moment.

C’est leur meilleure ligne de conduite à long terme, mais cela pourrait rester moche un peu à court terme. Il semble que cette ligne s’attende à une régression de sa part et de celle de l’équipe, et même si je suis assez confiant que cela arrivera à temps, cela ne signifie pas nécessairement que ce sera le cas ce soir et qu’ils devraient être des favoris à deux chiffres.

Ne vous méprenez pas: les Hornets ne sont pas une bonne équipe. Mais ils ont du talent et au cours des deux dernières semaines, ils ont en fait une cote nette plus élevée (-1,4) que les Pacers (-5,0). Et cela élimine le temps des ordures, donc ils n’ont pas été entièrement pénalisés pour ce jeu atroce des Raptors.

Avec le rythme lent prévu et les problèmes des Pacers, je ne pense tout simplement pas qu’ils seront assez efficaces pour pouvoir accrocher 11 points de plus que Charlotte et donc inclineraient les Hornets + 10,5 / + 11.

Et en passant, mon accessoire de joueur préféré de la nuit est celui des Pacers. Voir mon manifeste quotidien pour plus d’informations.

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.