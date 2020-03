Houston devance Boston 111-110 en prolongation à rasoir

Les Boston Celtics et Houston Rockets sont entrés dans leur match revanche du Leap Day en tant que deux des équipes les plus chaudes de la NBA.

Les Rockets se répéteraient-ils en vainqueurs avec leur gamme ultra-petite et à indice d’octane élevé? Ou l’émergence de l’ailier de troisième année Jayson Tatum comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue depuis la défaite du 11 février contre Houston?

Boston a remporté le pourboire et a marqué le premier but avec un lay-up de Jaylen Brown suivi d’un bloc de Tatum à l’autre bout. Les Rockets sont restés proches tôt, mais le jeu agressif de Marcus Smart et Brown a gardé Houston à distance, construisant même une avance de 28-19 pour terminer le premier trimestre.

Le gardien Russell Westbrook a commencé à s’échauffer au début de la deuxième période, mais Tatum aussi, poussant l’avance à 37-23 à 9h30 de la fin.

Boston aurait poussé l’avance aussi haut que 14 avant que James Harden ne commence à se mettre en rythme également, coupant l’avance à huit avant que Westbrook ne contrebalance Smart et remporte un flagrant 1 pour ses efforts.

La mi-temps se terminerait sur un disque dur au panier expertement bloqué par le centre Daniel Theis, envoyant l’étoile de Houston tentaculaire et les Celtics dans la pause 56-45.

La troisième image a commencé par un voyage de Brown dans la bande de charité, en convertissant un, mais les Rockets allaient bientôt réduire l’avance à 59-52 sur un trey de Robert Covington, et un match à trois points sur un PJ Tucker à 3 points avec juste moins de huit minutes restantes dans l’avant-dernier cadre.

Harden reprendrait la tête des Rockets avec un autre trey à environ six minutes, mais Brown reprendrait immédiatement avec trois de ses propres moyens.

Boston et Houston ont échangé des seaux pour le reste du troisième trimestre, les Rockets venant en tête 81-78 pour commencer la dernière image du match.

Le quatrième quart a commencé comme le troisième, mais avec le garde de réserve Brad Wanamaker faisant un déplacement vers la ligne pour réduire l’avance à un avant que Tatum ne tire un flagrant pour avoir étendu son tir de jambe, frappant le garde Eric Gordon dans les régions du bas et poussant Houston une avance de 85-80.

Boston résisterait à la tempête et Tatum le rattacherait à 87 avec un peu moins de huit minutes à jouer, forçant un temps mort pour les Rockets.

Les Rockets avaient l’air de se faufiler hors du Jardin avec une victoire après avoir fait quelques seaux tardifs clés, mais un trey de dernière seconde sur un jeu cassé de Brown enverrait le jeu en prolongation avec une égalité de 104.

Les deux mastodontes continueraient à échanger des coups de corps dans la période supplémentaire, descendant jusqu’aux dernières secondes. Houston devancerait Boston 111-110, qui a vu Harden l’emporter sur la bande de charité avec seulement quelques secondes à jouer.

Bien que ce soit une fin malheureuse à l’un des meilleurs matchs de la saison, Boston a presque réussi à voler la victoire malgré un froid glacial au quatrième trimestre, ce qui est de bon augure pour l’avenir.

Avec un Kemba Walker en bonne santé dans le giron, cette équipe peut battre n’importe quelle équipe de la ligue.

Les Boston Celtics affronteront ensuite les Brooklyn Nets au TD Garden le mardi 3 mars à 19 h 30 HE.

