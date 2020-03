Houston et Boston en vedette dans l’un des meilleurs matchs de l’année

Voir Boston Celtics Cette saison est synonyme de plaisir au basket. Chaque rencontre jouée par ceux du Massachusetts, gagnants ou perdants, est un vrai spectacle. Cette fois, avant Houston Rockets dans le Jardin TD, n’a pas été l’exception, et malgré la défaite par 111-110 en prolongation, l’équipe dirigée par Brad Stevens est très sérieuse.

L’extension où les Rockets ont terminé le match a été forcée grâce à l’un des jeux les plus “ d’embrayage ” que l’on ait vu cette saison régulière. Perdant trois points en cinq secondes, Jayson Tatum a raté un coup franc exprès pour avoir une option de tir.

Marcus Smart, montrant son incroyable capacité défensive, a rattrapé le rebond, qui est tombé sur Jaylen Brown, et sans réfléchir à deux fois, il a lancé un triple qui est entré et a fait exploser tout le pavillon vert.

JAYLEN L’ENVOIE À OT !!! pic.twitter.com/E5SMOss32I

En ce qui concerne les performances individuelles, le meilleur joueur du match a été Russell Westbrook. L’ancienne base de l’OKC a mené le triomphe des Texans grâce à ses 41 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. James Harden (21 points, 4 rebonds et 8 passes décisives) et Robert Covington (16 points et 16 rebonds) ont également joué un rôle clé dans le développement de la victoire.

Les Celtics incluent Jayson Tatum comme la meilleure équipe. Le jeune joueur est toujours en état de grâce, et cette fois il est reparti avec 32 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Marcus Smart, dans son rôle de départ depuis la blessure de Kemba Walker, a ajouté 26 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. Jaylen Brown, en plus du triple au cor, a réalisé 22 points et 5 rebonds.

