Houston Rockets a tenté d’engager les Brooklyn Nets concernant DeAndre Jordan

Avant que les Rockets concluent l’accord de quatre équipes de 12 joueurs qui les a livrés à Robert Covington et envoyé Clint Capela aux Atlanta Hawks, un rapport a fait surface indiquant que Houston avait contacté les Nets au sujet d’un accord impliquant Capela. Selon le rapport, les Rockets étaient intéressés par Jarrett Allen et Taurean Prince.

Mais il s’avère qu’Allen n’était pas le seul grand homme des Nets qui intéressait les Rockets.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Houston a également contacté Brooklyn à propos de DeAndre Jordan:

Les Rockets ont tenté d’engager les Nets sur DeAndre Jordan, leur centre. Quand ils travaillaient sur leur contrat de quatre équipes de 12 joueurs qui les a fait atterrir Robert Covington et a déplacé Clint Capela, et ils avaient une fenêtre – une fois ce commerce accepté – d’environ 24 heures, où ils auraient pu s’additionner à 12 millions de dollars de salaire. Leur propriétaire, Tilman Fertitta, était d’accord. Maintenant, Brooklyn n’était pas intéressée à déplacer la Jordanie. Mais cela vous montre, écoutez, ils auraient certainement aimé avoir plus de taille autour.

Bien sûr, il n’y a rien de mal à ce que les Rockets posent des questions sur la Jordanie. Mais il n’y a aucun moyen que les Nets se séparent du grand homme vétéran.

Personne n’est infranchissable, à part des superstars comme Kevin Durant et Kyrie Irving – même alors, Irving a été échangé auparavant, et Durant a été acquis via le signe et le commerce (mais il était à l’origine prêt à signer avec Brooklyn en tant que joueur autonome, tout droit ). Mais, les stars de Brooklyn ont amené Jordan avec eux. Il fait partie du plan d’Irving et Durant. Je ne peux pas imaginer le déplacer à ce stade serait bien avec les deux superstars de la franchise.

