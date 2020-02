Houston Rockets – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Houston Rockets battre à la maison pour Boston Celtics par 116-105 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Utah Jazz par 113-114. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Oklahoma City Thunder par 111-112. Avec ce résultat, Houston Rockets il reste dans les positions de barrage avec 34 victoires en 54 matchs joués, tandis que Boston Celtics, après le match, il parvient également à rester en play-offs avec 37 victoires en 53 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/12/2020

Agir à 06:23

CET

Dans le premier quart-temps, il avait comme dominateur l’équipe locale, en fait, il a obtenu un partiel pendant ce quart de 13-2 et a atteint une différence de six points (20-14) et a terminé avec un 23-19. Ensuite, le deuxième quart a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-30. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 47 à 49 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont eu une différence maximale de 12 points (72-60) et se sont soldés par un résultat partiel de 31 -22 et 78-71 au total. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Houston Rockets ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 15-2 et sont venus gagner par 18 points (116-98), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-34. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 116-105 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de James durcit et Russell Westbrook, qui a obtenu 42 points, sept aides et huit rebonds et 36 points, cinq aides et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Gordon Hayward et Jaylen Brown, avec 20 points, six passes décisives et huit rebonds et 19 points, une passe décisive et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Houston Rockets jouera contre Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. De son côté, le prochain adversaire de Boston Celtics sera Los Angeles Clippers, avec lequel vous verrez les visages dans le Td Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.