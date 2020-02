Houston Rockets – Charlotte Hornets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Houston Rockets il a réussi à gagner à domicile contre Charlotte Hornets par 125-110 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 117-109, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Orlando Magic 100-112, donc après le match, ils accumulent cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, Houston Rockets Il compte 31 matchs gagnés sur 49 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 lors du quatrième et ont eu une différence maximale de 13 points (5-18) jusqu’à la fin avec un résultat de 22-34. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a coupé les distances, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 12-2, qui s’est terminé par un résultat partiel de 40-29. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 62-63 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 30-25 et un total de 92-88. Enfin, le dernier quart-temps a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 33-22, terminant ainsi le match avec un score final de 125-110 en faveur de Houston Rockets.

Pendant le match, Houston Rockets obtenu la victoire grâce à 40 points, 12 passes décisives et neuf rebonds de James durcit et les 22 points, une passe décisive et neuf rebonds de Maison Danuel. Les 20 points et 15 rebonds de Ponts de Miles et les 16 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Devon ‘Graham ils n’étaient pas suffisants pour Charlotte Hornets Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Centertandis que la prochaine réunion du Charlotte Hornets sera contre Dallas Mavericks dans le Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.