Houston Rockets – Dallas Mavericks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Houston Rockets prévalu en tant que local à Dallas Mavericks par 128-121 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Portland Trail Blazers par 125-112, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Soleils de Phoenix 104-133, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Houston RocketsAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 29 matchs gagnés sur 47 joués. De son côté aussi Dallas Mavericks, après le match, il continue en play-offs avec 29 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/01/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, bien qu’il ait finalement fini par distancer l’équipe à domicile et s’est terminé avec un résultat de 35-28. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-32. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 65-60 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, les locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 18 points (101-83) jusqu’à ce qu’ils finissent avec un résultat partiel de 36-25 et un total de 101-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont également réduit les écarts, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-36. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 128-121 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Houston Rockets étaient James durcit et Russell Westbrook, qui a obtenu 35 points, six passes décisives et 16 rebonds et 32 ​​points, neuf passes décisives et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Kristaps Porzingis et Seth Curry, avec 35 points et 12 rebonds et 16 points, quatre passes et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Toyota Center, tandis que Dallas Mavericks fera face Atlanta Hawks dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.