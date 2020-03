Houston Rockets et l’échec du SmallBall en NBA

Les grandes révolutions dues à leur caractère disruptif peuvent avoir un succès apparent dans la section initiale puis tomber par leur propre poids. C’est ce que beaucoup craignent Smallball soulevé par Houston Rockets, un style vraiment révolutionnaire dans lequel vous pariez sur le triple de manière flagrante. Ils formulent une formule à cet égard depuis des années, bien que Mike D´Anthony Il a donné libre cours à son projet mégalomaniaque de jouer sans types de plus de 2 mètres et de parier sur le triple comme principal moyen de marquer. La formule semblait fonctionner au début, mais les Texans enchaînent quatre défaites consécutives à Knicks, Clippers, Hornets et Magic.

Caractéristiques décevantes d’une équipe que ses rivales commencent à bien connaître. Les pivots dominants dans l’attaque peuvent faire des dégâts tandis que les défenses sont moulées pour freiner le flux offensif d’une équipe qui fouille obsessionnellement le périmètre. Un marquage fort et avec l’aide de Westbrook oblige toute la performance des Rockets à s’appuyer sur le succès de la ligne de trois, avec sa volatilité. La formule semble évidente: avec des pourcentages inférieurs à 35% par rapport au triple, Houston n’est pas en mesure de gagner un match. Le manque de fluidité offensive signifie que la défense n’abandonne pas avec la force attendue et les renforts ont fortement abaissé son niveau, notamment Covington, dont l’effervescence initiale a été diluée.

Les Le triple pourcentage de ses dernières défaites a été de 35,7% (contre les Knicks), 16,7% (avant les Clippers), 33,3% (contre les Hornets) et 28,1% (contre le Magic). Preuve irréfutable d’une dépendance excessive de la part d’une équipe qui devra prendre ce pari jusqu’au bout, mais que si les résultats négatifs se prolongent beaucoup peut entraîner un manque de confiance qui est le pire conseiller pour leur style de jeu. Ils sont déjà sixièmes au classement Conférence Ouest et à chaque fois, ils ont plus de difficulté à tirer parti du peloton pour le premier tour des éliminatoires. James Harden et Russell Westbrook Il devra aller à la rescousse, mais ils auront besoin de l’implication défensive de toute l’équipe.

.