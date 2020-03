Houston Rockets – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Clippers il a gagné Houston Rockets à domicile par 105-120 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec New York Knicks par 125-123 et après le match, ils ajoutent une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Oklahoma City Thunder 94-109, donc après le match, ils terminent une séquence de sept victoires consécutives. Los Angeles Clippers, avec ce résultat, se positionne en play-offs avec 42 victoires en 61 matchs joués, tandis que Houston Rockets, après le match, il reste également en play-off avec 39 victoires en 60 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/06/2020

À 04:53

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, il a réalisé un partiel de 13-2 lors du quatrième et a eu une différence maximale de 12 points (8-20) jusqu’à la fin avec un résultat de 23-33. Par la suite, au deuxième trimestre Los Angeles Clippers il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart de 17-2 et a atteint une différence de 26 points (37-63) au cours du trimestre, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 21-34. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 44-67 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, elle est venue gagner 29 points (61-90) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 21-23 et un total de 65-90. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce quart de 13-2, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 40 -30. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 105-120 en faveur de l’équipe visiteuse.

En plus des joueurs de Los Angeles Clippers qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Kawhi Leonard et Montrezl Harrell, qui a obtenu 25 points, cinq passes décisives et six rebonds et 19 points et 10 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Russell Westbrook et James durcit, avec 29 points, cinq passes décisives et 15 rebonds et 16 points, quatre passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Houston Rockets cherchera la victoire contre Charlotte Hornets dans le Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.