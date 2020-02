Houston Rockets – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Houston Rockets réussi à battre à domicile contre Grizzlies de Memphis par 140-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre New York Knicks par 123-112, donc après le match, ils ajoutent un total de six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Los Angeles Clippers par 124-97, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, Houston Rockets Il compte 37 matchs remportés sur 57 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Grizzlies de Memphis, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 28 victoires en 57 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

27/02/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal leader et protagoniste sur le terrain, en fait, il a obtenu une course de 12-0 et a fait la différence de points maximale (18 points) à la fin du quatrième et a terminé avec un 35-17. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs des Houston Rockets ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre partiel au cours de ce quart de 10-0 et ont marqué la différence maximale (26 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel du 38 au 30. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 73-47 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Grizzlies de Memphis Il a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 13-0 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-41 et un mondial 111-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-1 et sont venus gagner par 33 points (133-100), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 29 au 24. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 140-112 en faveur des locaux.

En outre, les acteurs les plus Houston Rockets étaient Russell Westbrook et James durcit, qui a obtenu 33 points, huit aides et neuf rebonds et 30 points, trois aides et sept rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, avec 22 points, trois passes décisives et un rebond et 16 points, une passe décisive et 10 rebonds respectivement.

Le prochain choc de Houston Rockets sera contre Boston Celtics dans le Td Gardentandis que la prochaine réunion du Grizzlies de Memphis sera contre Sacramento Kings dans le Fedexforum. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.