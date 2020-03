Houston Rockets – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Houston Rockets prévalu en tant que local à Minnesota Timberwolves par 117-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Orlando Magic par 106-126, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 107-120, donc après le match, ils totalisent quatre défaites consécutives. Houston RocketsAvec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 40 matchs gagnés sur 64 disputés. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

SPORT.es

Pendant le premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont obtenu une course de 12-0 et sont venus gagner par neuf points (2-11) jusqu’à la conclusion avec un 26-35. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 26-21. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 52-56 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-0 et ont marqué la différence maximale (trois points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31- 24 (et un total de 83 à 80). Enfin, au dernier trimestre Houston Rockets En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et a eu une différence maximale de 15 points (102-87) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 117-111 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné James durcit et Russell Westbrook pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 37 points, sept aides et quatre rebonds et 27 points, sept aides et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués D’Angelo Russell et Juancho Hernangomez, avec 28 points, cinq passes décisives et six rebonds et 18 points et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Centerlors de la prochaine réunion, Minnesota Timberwolves les visages seront vus avec Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.