Houston Rockets – New Orleans Pelicans: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Houston Rockets gagné à domicile pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 117-109 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Dallas Mavericks par 128-121 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs battent aussi à domicile Grizzlies de Memphis par 139-111. Avec ce résultat, Houston Rockets Il compte 30 matchs gagnés sur 48 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/02/2020

Agir à 22h33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 30-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 35-32. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 65-60 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, qui se sont terminées avec un résultat partiel de 27-33 et un mondial 92-93. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont fait un retour, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2 et ont atteint une différence de huit points (115-107), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 25 au 16. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 117-109 pour les locaux.

Le triomphe de Houston Rockets Cela est dû en partie à 40 points, neuf passes décisives et 10 rebonds de James durcit et les 22 points, sept passes décisives et six rebonds de Russell Westbrook. Les 28 points, trois passes et 12 rebonds de Brandon Ingram et les 21 points, une passe décisive et 10 rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas suffisants pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Houston Rockets les visages seront vus avec Charlotte Hornets dans le Toyota Center. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Milwaukee Bucks dans le Smoothie King Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.