Houston Rockets – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Houston Rockets battre local à New York Knicks par 123-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent battre à domicile Utah Jazz 110-120, donc après le match, ils ont un total de cinq victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec Indiana Pacers par 98-106, donc après le match, ils accumulent cinq défaites consécutives. Houston Rockets, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 36 victoires en 56 matchs joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 56 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

25/02/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 12-2 au cours du trimestre et ont terminé avec un 36-33. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les sections locales se sont distancées sur le tableau de bord, en fait, elles ont réalisé un partiel 11-2 lors du quatrième et ont atteint la différence maximale (15 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 36 -24. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 72-57 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-29 et 101-86 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre New York Knicks il s’est de nouveau rapproché du tableau de bord, en fait, il a obtenu un partiel 10-2, bien que cela ne soit pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-26. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 123-112 pour les joueurs de l’équipe à domicile.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de James durcit et Ben mclemore, qui a obtenu 37 points, neuf passes et six rebonds et 17 points et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Julius Randle et RJ Barrett pour ses interventions durant le match, avec 17 points, trois passes décisives et 12 rebonds et 21 points, trois passes décisives et six rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Houston Rockets les visages seront vus avec Grizzlies de Memphis dans le Toyota Centertandis que le prochain adversaire de New York Knicks sera Charlotte Hornets, avec lequel vous verrez les visages dans le Spectrum Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.