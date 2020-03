Houston Rockets – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Orlando Magic imposé en tant que visiteur Houston Rockets par 106-126 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu loin de chez eux contre Charlotte Hornets par 108-99, donc après ce résultat, ils accumulent cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs battent loin de chez eux Minnesota Timberwolves par 118-132 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Orlando Magic mettre la main sur les positions de barrage avec 28 matchs gagnés sur 63 joués. Pour sa part, Houston Rockets, après le match, il reste également en play-off avec 39 matchs gagnés sur 62 disputés. Suivez le classement NBA après le match.

03/09/2020

À 02:23

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 16-2 au cours du trimestre, bien que finalement l’équipe visiteuse ait fini par prendre ses distances et ait terminé avec un résultat de 24-34. Puis au deuxième trimestre Orlando Magic En fait, cela a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart de 13-2 et a marqué la différence maximale (25 points) à la fin du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-37. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 46-71 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et a atteint une différence de 31 points (74-105) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 30-34 et 76-105 du total. Enfin, dans le dernier quart-temps, ils ont coupé les distances avec les locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-0, même si cela n’a pas été suffisant pour prendre la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-21. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 106-126 en faveur de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Orlando Magic étaient Nikola Vucevic et D.j. Augustin, qui a obtenu respectivement 16 points, trois passes décisives et 16 rebonds et 24 points, trois passes décisives et deux rebonds. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Russell Westbrook et James durcit pour ses actions dans le match, avec 24 points, quatre passes décisives et huit rebonds et 23 points, six passes décisives et sept rebonds respectivement.

Le prochain choc de Orlando Magic sera contre Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. De son côté, le prochain rival de Houston Rockets sera Minnesota Timberwolves, avec lequel vous verrez les visages dans le Toyota Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.