Houston Rockets – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz s’est imposé loin de chez lui pour Houston Rockets par 113-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Soleils de Phoenix par 127-91, ajoutant un total de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers 117-114, terminant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Utah Jazz Il compte 33 victoires en 51 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. De son côté aussi Houston Rockets, après le match, il continue en play-offs avec 33 victoires en 52 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/10/2020

À 03:33

CET

Au premier quart, il était dominé par l’équipe à domicile, en fait, il a obtenu une course de 12-0 et a augmenté la différence à un maximum de sept points (19-12) et a terminé avec un résultat de 33-25. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Utah Jazz ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-29. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 58-54 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 25-27 et 83-81 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, il avait les deux équipes en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 30-33. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat final de 113-114 pour Utah Jazz.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Jordan Clarkson et Donovan Mitchell, qui a obtenu 30 points, deux aides et six rebonds et 24 points, six aides et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Russell Westbrook et James durcit, avec 39 points, quatre passes décisives et six rebonds et 28 points, 10 passes décisives et 10 rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Houston Rockets fera face Boston Celtics dans le Toyota Centertandis que le prochain adversaire de Utah Jazz sera Dallas Mavericks, avec lequel il jouera dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.